消息指港府擬禁用Telegram 專家稱不可行兼毀香港信息中心地位

香港/政治

面對手機通訊平台Telegram群組的「起底」(亦稱「人肉搜索」)信息此起彼落，有傳媒指，個人資料私隱專員公署正計畫停止或限制全港市民使用累勸不刪「起底」信息的Telegram應用程序。信息科技專家莫乃光向本台表示，技街上難以限制市民接達此軟件，除非港府學效中國般建立防火牆，若此，香港的區域信息中心地位和國際金融中心的地位亦不復存在。

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私隱公署回復傳媒查詢時表示，不會就個別個案的執法行動作出評論，但會視乎有關「起底」信息的數量和頻密性，採取適當執法行動，打擊非法「起底」行為。根據現行的《個人資料（私隱）條例》，公署可停止或限制市民接達相關平台上有關訊息發布所在的部分，甚至是整個平台。

事緣個人資料私隱專員鍾麗玲前（16日）天向立法會彙報禁止「起底」行為的修訂條款生效七個月以來的情況，她指出，截至今年4月底，公署共接獲368宗與新訂「起底」罪行相關的投訴，較生效前大幅增加近六倍。公署就當中66宗個案展開刑事調查，上周更與警方連手，拘捕一名懷疑在社交平台披露警務人員、70位立法會議員及其家人個人資料的涉案人。

她同時透露，公署已向13個網上平台發出689份停止披露通知，要求移除超過3500項「起底」信息，當中約八成訊息已移除。她透露，正考慮就屢次上載「起底」數據的平台設立黑名單。但她沒有進一步指出，黑名單上的公司會面對什麼懲罰。

翌日，《星島日報》引述消息人士稱，近年絕大部分「起底」信息來自港人常用的Telegram群組，當局發現，平台每星期新增逾二百個「起底」信息，即使刪除部分信息，但事隔兩、三天便又再出現；由於涉及的信息數量龐大。公署正積極考慮首次引用法例賦予的權力，停止或限制市民接達（access）相關平台。消息人士坦言，一旦引用法例，有機會令整個平台不能瀏覽，而整個應用程序也可能被移除。 不過，信息科技界人士普遍認為，技術上難以封鎖網上平台。當中，身處美國的前信息科技界議員莫乃光回複本台時指出，俄羅斯在2018年時曾因要求Telegram交出加密鑰匙不果而屏蔽其IP地址，結果是令其他同時使用同一雲端服務供貨商的網站和服務同被屏蔽，被「殺錯」的網站據說包括俄羅斯政府的一些官網。到了2020年中，俄羅斯把Telegram「解禁」。他笑問：「俄羅斯都不能(封鎖Telegram)，香港能嗎？」他又說，至今未有新方法「解決」這問題。

莫乃光指出，只有架設了防火長城的中國才可做到，因為中國以國家之力完全控制了互聯網對外的出入口，禁止大型互聯網平台在國內運作，但香港和俄羅斯的基建建設並非如此。

他又說，假若港府向蘋果和Google兩大應用平台施壓，要求他們移除Telegram，使香港註冊的手機用戶不能下載，將在國際社會引起極大迴響，亦

必然刺激美國政府作出反應，而效用亦不大，因為已經下載應用程序的用戶或在其他地區註冊的香港用戶可繼續使用Telegram。

莫乃光又說，若港府一旦立法禁用Telegram，必然會以含糊的字眼令當局可以禁止其他程序或平台運作，這在專制政權而言，並非不常見。而若要把執法權力伸延至可在海外許作的平台，那香港還算是一個倚賴信息流通自由才能成立的區域信息中心，以至國際商貿中心嗎？

他不評論以禁止接達平台的罰則來處理「起底」是否過於嚴苛，但表示，香港的私隱條例和執行部門的工作焦點，把私隱公署變成「反起底專員公署」，本身就是不合乎比例的法例。

港府因應2019年的社會運動中出現「起底」行為，修訂私隱條例，將「起底」行為刑事化，並於去年10月生效。