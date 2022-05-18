美國財長：中國封城阻礙全球供應鏈復興

封城影響供應鏈

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）19日表示，中國的新冠疫情封城措施，似乎正阻礙商品流動及全球供應鏈復興。

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路透社報導，耶倫在德國波昂（Bonn）與七大工業國集團（G7）財長會面前告訴記者：“有鑒於中國封城範圍之廣，這將加劇我們面臨的供應鏈困境，並且推高價格，中國封城看起來肯定會阻礙商品及服務的生產和流動。”

耶倫還指出：“儘管部分壓力看起來正在紓緩，在中國的事態發展加劇了供應鏈壓力。因此這是一個令人擔憂的問題。”

她也指稱：“中國也似乎正在經歷成長放緩。身為全球最大經濟體之一，中國的經濟表現已對全球各地成長造成外溢效應。”