習降李升傳言甚嚚塵上真假難辨 驚指習近平20大無法再續任

中國/習近平/李克強

久被視為“弱勢總理”的中國國務院總理李克強近來突然成為焦點，起因是中共黨內“習降李升”傳言近來在中國內外甚嚚塵上，各種內容不一而足，根源則與中國面臨的經濟及外交困境有關。對於傳言真假難辨，有人認為，這不過是一些以“中南海聽床師”自詡的自媒體人吸引點閱的聳動作法，且小看了習近平在掌控黨國機器的絕對優勢下，黨內根本沒有出現第二個太陽的天空。也有人分析，中共黨內似乎有股力量，同時利用自媒體人及外媒作為放話管道，目的是在中共20大前削弱習近平的權威，代表黨內確有不滿習近平的勢力存在。中央社說，在中國內外處境未獲改善前，習近平乃至於整個中共的聲望折損及執政壓力，始終存在。

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據中央社編輯署名邱國強與李雅雯今天報道稱，習降李升傳言甚嚚塵上，指習近平20大無法再續任。中共自進入江澤民時代起，兼任總書記的中國國家主席與國務院總理，逐漸被視為執政搭檔，諸如江澤民與朱鎔基、胡錦濤與溫家寶，就被並稱為“江朱”、“胡溫”。習近平2012年11月就任總書記後，大權趨於獨攬，擔任總理的李克強相對弱勢，以至於10年來習近平在中國光芒獨照，外界不再將兩人並稱為“習李”。

然而，中國近年來在美國帶頭圍堵、強勢外交引發反彈，以及對烏克蘭戰爭的曖昧立場下，處境日趨孤立；加上受新冠病毒疫情及嚴厲“動態清零”封城影響，經濟遭到嚴重衝擊，內外情勢面臨窘境。儘管習近平依然大權在握，他的聲望卻同時受到侵蝕，尤其在上海封城引發強大民怨後，尤其顯著。

在此情況下，5月初海外網絡上一則爆料短片迅速流傳，以錄音檔方式傳入中國內部。內容聲稱習近平因中國當今面臨的內外困境，在黨內的會議上遭到質疑，李克強因此取得部分權力，甚至逕指習近平在中共20大無法再續任等，繪聲繪影，真假難辨。

據該報道，上述傳言未見平息，華爾街日報上周以“李克強走出習近平陰影，努力修復中國經濟”為題，指李克強“正憑藉自身影響力重新活躍起來”、“正在發揮作用，力促習近平回調一些引導中國遠離西式資本主義、並部分導致中國經濟放緩的措施”的報道，更讓“習降李升”的傳言甚嚚塵上，報道同樣在許多微信群內流傳着。

中央社說，雖然廣為流傳，但對“習降李升”是否屬實，海外人士與中國國內民眾的看法卻非常分歧。有人認為，這不過是一些以“中南海聽床師”自詡的自媒體人吸引點閱的聳動作法，且小看了習近平在掌控黨國機器的絕對優勢下，黨內根本沒有出現第二個太陽的天空。

也有人分析，中共黨內似乎有股力量，同時利用自媒體人及外媒作為放話管道，目的是在中共20大前削弱習近平的權威，代表黨內確有不滿習近平的勢力存在；還有人認為，傳言真假並不重要，關鍵在於這種傳言象徵著中國“民心的投射”。

在此情況下，與李克強有關的任何訊息，近來便常被外界放大檢視，甚至拿來與習近平相比。例如，人民日報目前曾以較大篇幅刊登李克強在國務院相關會議的講話，同一天卻沒有見到習近平的任何報導，就一度成為話題。不久後，人民日報再度刊登習近平的訊息，這項話題便戛然而止。

此外，日前中國網絡出現一段短片，內容是貴州省遵義市政府便民服務大廳牆上被貼上“把民之所望，做改革所向─李克強”、“深入推進‘放管服’改革，着力優化營商環境”等紅色標語，被認為是罕見之舉。不過，目前無法得知這些標語是在何時製作及張貼。

中央社今天綜合自由亞洲電台報導及中國網絡訊息稱，甘肅省寧縣官媒“寧縣融媒”報導，縣府17日召開常務會議，集中學習“李克強總理在農業農村部考察並主持召開座談會時的講話”及其他相關文件，會議並強調，全縣各級、各部門要認真學習貫徹李克強的講話精神。同時，包括“雲南國資”、“合肥財政”、“翠屏公安”、“欽州市發展和改革委員會”、“高縣文旅”、“泗縣山頭鎮”、“蓬安交警”等官方單位的微博帳號，17日都轉載了李克強11日主持召開國務院常務會議，要求財政貨幣政策以就業優先為導向，穩住經濟大盤的內容。

儘管如此，上述這些各地零散引用的李克強指示，是否真正代表李克強在中共黨內地位明顯提升，甚至達到“習降李升”的地步，或僅是過度解讀，恐怕仍有爭論。但在中國內外處境未獲改善前，習近平乃至於整個中共的聲望折損及執政壓力，始終存在。

該報道原文鏈接：https://www.cna.com.tw/news/acn/202205180280.aspx