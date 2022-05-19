中國允諾寬待科企激勵股市曇花一現？ 科技股今陸港均跌慘

中國/科技股

中國股市周四大幅低開，此前華爾街在對經濟前景的擔憂下，前一天跌至2020年以來最糟糕的時段之一。在香港的早盤交易中，恆生指數下跌2.71%，至20,084.89點。上證綜指下跌0.96%，報3056.47點；深證成指下跌0.91%，報1,923.78點。此前中國副總理劉鶴剛剛宣布放寬科企監管引發股市期待。有消息指中國科技股齊跌不是一個鼓舞性徵兆。

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據法新社今天報道，中國科技巨頭騰訊公司宣布第一季度業績不佳後，周四上午在香港證券交易所暴跌超過8%。該公司的股價在格林威治時間02:00左右下跌了8.4%，之前一天公布了自2004年以來最弱的收入增長。

中國大陸的股市也以紅盤開盤。上海綜合指數下跌0.96%，至3,056.47點；深圳指數下跌0.91%，至1,923.78點。

香港時段開始時，中國科技巨頭騰訊的股票在格林威治時間2點左右暴跌了8.4%。這家位於深圳的公司在前一天報告了歷史上最低的季度收入增長。

其他科技股阿里巴巴和百度也處於虧損狀態，北京時間02:30左右分別為-7.5%和-3.63%。

法新社說，政府在本周二接見了幾位科企大老闆，提高了與該行業和解的希望，該行業幾個月來一直處於監管壓力之下，但會議沒有作出具體宣布。