中國拒絕美國呼籲允許台灣參與世衛 控專與北京作對

中國/台灣/美國/世衛組織

中國周四拒絕了美國關於允許台灣參加世界衛生組織（WHO）年度會議的呼籲，並指責華盛頓的唯一目的是與北京對立。

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由於與中國大陸的分歧，台灣代表幾年來一直被阻止參加世界衛生組織大會活動。法新社說，中國認為台灣在歷史上就屬於中國，並註定要與中國統一。

美國國務卿布林肯星期三呼籲世衛組織 "邀請 "台灣作為觀察員，理由是台灣在抗擊新冠病毒疫情方面可圈可點。布林肯批評稱將台灣排除在世衛組織之外是 "毫無道理的"。

據法新社說，中國外交部發言人趙立堅今天回應稱，"我們對美國的這些言論表示堅決反對。"趙立堅周四告訴記者，台灣是中國領土不可分割的一部分。

美國一再讚揚台灣對新冠病毒疫情的反應。近來，美國政治代表對台灣的訪問也在增加。

但中國外交部發言人趙立堅說：“任何利用台灣遏制中國的企圖（......）都必然會失敗。”

法新社說，台灣有2400萬人口。自1949年中國內戰結束以來，台灣一直由一個與統治中國大陸的共產黨相對抗的政權統治。自1971年聯合國決議以來，中華人民共和國一直被認為是中國的唯一代表。

該報道稱，中國並不完全反對台灣參加將於2022年5月22日至28日舉行的世界衛生組織大會。但中國要求台灣當局承認台灣和大陸是 "單一中國 "的一部分，而現任台灣總統蔡英文拒絕了這一要求。中國大陸對台灣前任政府比較寬容，從2009年到2016年被允許台灣參加世衛組織大會。

台灣外交部周四對沒有得到世衛組織的邀請表示遺憾。

台灣外交部說，"我們感謝美國採取主動，與其他志同道合的國家合作，幫助擴大台灣對（國際事務）的參與。"