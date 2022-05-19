中國放寬多國入境旅客檢測要求 英美今明實施

中國/旅遊

強調「外防輸入」以推行「動態清零」政策的中國，近日先後放寬來自不同國家的旅客入境檢測要求，主要把登機前的「雙核酸」檢測提前至出發前48小時，亦不要求入境者須先接種新型冠狀病毒疫苗。至今已有來自至少九個國家的乘客獲放寬入境檢測要求，當中，英國和西班牙今(19日)天起生效，美國則由明天開始。

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其餘自17日起陸續放寬要求的國家分別是丹麥、愛爾蘭、波蘭、阿聯酋、塞爾維亞及孟加拉國；不過，來自法國和德國的旅客，入境檢測要求並未放寬。根據中國駐放寬檢測要求的國家的大使館公告，有關調整是對疫情、病毒變異特點等多個因素做出的安排，未來將視疫情形勢和境外輸入情況動態調整。大使館沒有點明病毒變異的特點，但公開數據顯示，COVID-19變種病毒Omicron潛伏期短、臨床癥狀較輕。

至於今日起放寬入境檢測要求的英國，公告訂明，自英赴華人員無需再進行7日首檢和抗體（包含N蛋白）檢測，無論是否接種疫苗和接種何種疫苗，赴華者只需擁有起飛前48小時的「雙核酸」陰性檢測結果，其中一次核酸檢測須在起飛前12小時進行。此外，亦不再要求任何IgM抗體檢測；至於有感染史人員，仍須進行預審，但無需再提供X光或CT照片。

從美國赴華的入境檢測要求則由明天起放寬，要求與英國相若，但起飛前的48小時「雙核酸」檢測須在不同實驗室進行，其中一次須為登機前24小時內進行。若在登機前12小時內進行檢酸檢測，則須加做抗原檢測。此外，入境上岸的船員毋須進行額外隔離，與普通赴華人員採取相同標準。

在已放寬入境檢測要求的國家中，孟加拉國可說是最嚴苛的，根據使館公告，赴華者須在登機前5天入住死循環酒店，死循環管理時間只是縮短了兩天。