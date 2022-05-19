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中國放寬多國入境旅客檢測要求 英美今明實施

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People take pictures of themselves at Tiananmen Gate as the area near the Great Hall of the People is prepared for upcoming annual sessions of the National People's Congress (NPC) and Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) in Beijing Ma
People take pictures of themselves at Tiananmen Gate as the area near the Great Hall of the People is prepared for upcoming annual sessions of the National People's Congress (NPC) and Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) in Beijing Ma REUTERS/Aly Song
作者： 香港特約記者 麥燕庭
4 分鐘

強調「外防輸入」以推行「動態清零」政策的中國，近日先後放寬來自不同國家的旅客入境檢測要求，主要把登機前的「雙核酸」檢測提前至出發前48小時，亦不要求入境者須先接種新型冠狀病毒疫苗。至今已有來自至少九個國家的乘客獲放寬入境檢測要求，當中，英國和西班牙今(19日)天起生效，美國則由明天開始。

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其餘自17日起陸續放寬要求的國家分別是丹麥、愛爾蘭、波蘭、阿聯酋、塞爾維亞及孟加拉國；不過，來自法國和德國的旅客，入境檢測要求並未放寬。根據中國駐放寬檢測要求的國家的大使館公告，有關調整是對疫情、病毒變異特點等多個因素做出的安排，未來將視疫情形勢和境外輸入情況動態調整。大使館沒有點明病毒變異的特點，但公開數據顯示，COVID-19變種病毒Omicron潛伏期短、臨床癥狀較輕。

至於今日起放寬入境檢測要求的英國，公告訂明，自英赴華人員無需再進行7日首檢和抗體（包含N蛋白）檢測，無論是否接種疫苗和接種何種疫苗，赴華者只需擁有起飛前48小時的「雙核酸」陰性檢測結果，其中一次核酸檢測須在起飛前12小時進行。此外，亦不再要求任何IgM抗體檢測；至於有感染史人員，仍須進行預審，但無需再提供X光或CT照片。

從美國赴華的入境檢測要求則由明天起放寬，要求與英國相若，但起飛前的48小時「雙核酸」檢測須在不同實驗室進行，其中一次須為登機前24小時內進行。若在登機前12小時內進行檢酸檢測，則須加做抗原檢測。此外，入境上岸的船員毋須進行額外隔離，與普通赴華人員採取相同標準。

在已放寬入境檢測要求的國家中，孟加拉國可說是最嚴苛的，根據使館公告，赴華者須在登機前5天入住死循環酒店，死循環管理時間只是縮短了兩天。

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