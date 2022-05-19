中國貨幣政策指標人物孫國峰落馬 金融體系反腐未停

中國/金融

中國人民銀行（央行）貨幣政策司前司長孫國峰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。在中國金融圈，孫國峰是貨幣政策指標人物，突遭免職被查已引發議論。評論指此事件顯示北京正加強去年10月起對金融、監管機構與民企關係的反腐敗調查，後續會有其它案件披露。官方沒有報告孫國峰腐敗細節。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社報道稱，中央紀委國家監委駐中國人民銀行紀檢監察組、天津市監察委員會18日通報孫國峰被查。公開資料顯示，孫國峰1972年生，50歲，黑龍江黑河人，博士研究生學歷，1996年8月參加工作，2000年5月加入中國共產黨。

孫國峰1996年8月至2016年10月，先後任中國人民銀行貨幣政策司幹部、副主任科員、主任科員、副處長、處長、副司長；2016年10月至2018年8月，任中國人民銀行金融研究所所長；2018年8月任中國人民銀行貨幣政策司司長；2022年5月遭免職。

人行貨幣政策司主掌研究擬訂貨幣政策調控方案、本外幣存款準備金政策以及公開市場操作方案和操作規程等，是操作人民幣彙率與貨幣政策的核心單位。

孫國峰最後一次公開露面是4月14日，人行召開2022年第1季金融統計數據記者會。當時疫情衝擊經濟，人民幣持續走貶，人行是否降准引發關注。

孫國峰當時在記者會透露，“下一步，央行將適時運用降准等貨幣政策工具，進一步加大金融對實體經濟支援力度”。

在中國金融圈，孫國峰是多年來的貨幣政策指標人物，經常出席論壇、發表文章並出版數本專業著作。他突遭免職被查，已引發市場議論究竟是涉及貪腐還是政策圖利。

據中央社今天報道稱，中國人民銀行高官孫國峰昨天涉違紀被查，顯示北京正加強去年10月起對金融、監管機構與民企關係的反腐敗調查。習近平日前也發話，要查處資本無序擴張、平台壟斷背後的腐敗。

中國官方沒有披露孫國峰違紀的細節，中央社引述南華早報（SCMP）今天稱，“嚴重違紀違法”是涉嫌貪腐的委婉說法。

報道引述陸媒財新網消息，孫國峰是18日到人行上班後，被通知遭免職並接受調查。而他在人行下屬機構中央國債登記結算有限公司工作的妻子，也在同一天被調查。

報道引述華爾街日報（The Wall Street Journal）知情消息說，對孫國峰的調查重點，在於他是否和特定金融機構的個別債券交易員，分享如何衡量通膨等宏觀經濟指標，以換取個人利益。

南華早報今天說，在這波反腐下，已有數十名金融官員陷入困境。而光是4月，就有包括招商銀行前行長田惠宇在內的17名金融部門官員被查或受罰。

中央社說，加強對金融體系的反腐工作，也可從官方會議的表述窺見。中共中央政治局在4月29日就“資本”健康發展舉辦集體學習，習近平在會中強調，要加強資本領域反腐敗，“堅決打擊以權力為依託的資本逐利行為，查處資本無序擴張、平台壟斷等背後的腐敗行為”。該報道引述中國問題專家利明璋（Bill Bishop）在新聞通訊Sinocism中分析，這顯示之後還會有更多與“資本”相關的貪腐案件被披露。