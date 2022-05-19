中國“克威莎”新冠疫苗被列入世衛組織緊急使用清單

“克威莎”（CONVIDECIA）新冠疫苗

世界衛生組織19日決定將中國康希諾生物股份公司生產的“克威莎”（CONVIDECIA）新冠疫苗列入緊急使用清單，從而使世衛組織驗證的新冠疫苗的產品組合又增加了一個品種。這是世衛組織批準的第11支新冠疫苗。

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統計數據顯示，克威莎對癥狀性疾病有64%的療效，對重症新冠疾病有92%的療效。

克威莎基於一種表達新型冠狀病毒刺突S蛋白的改良人類腺病毒。這種只需單針接種的新冠疫苗由康希諾生物股份公司和中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所開發，由陳薇團隊主導研製。它與牛津－阿斯利康新冠疫苗、美國強生新冠疫苗和俄羅斯加馬列亞新冠疫苗同為腺病毒載體疫苗，與信使核糖核酸（mRNA）疫苗相比，腺病毒載體疫苗不需在超低溫的條件下保存。

納入全球獲取機制的先決條件

克威莎根據世衛組織緊急使用列表程序得到評估，該程序基於對質量、安全性、療效、風險管理計畫、方案適宜性和世衛組織進行的生產現場檢查的數據的審查。通過緊急使用列表程序評估是被納入全球新冠疫苗獲取機制疫苗供應的先決條件。

由世衛組織召集、由來自世界各地的監管專家組成的緊急使用列表程序技術諮詢小組確定：克威莎疫苗符合世衛組織針對新冠病毒的保護標準，並且該疫苗的益處遠遠大於風險。

本月早些時候，世衛組織免疫戰略諮詢專家組(SAGE)也對克威莎進行了審查。

專家組建議在18歲及以上的所有年齡組中進行單針接種。

緊急使用列表程序評估在突發公共衛生事件期間新型衛生產品的適用性。目標是儘快提供藥品、疫苗和診斷，以應對緊急情況，同時遵守嚴格的安全、功效和質量標準。該評估權衡緊急情況造成的威脅以及使用該產品可能帶來的益處和任何潛在風險。

緊急使用列表程序涉及對II期和III期臨床試驗數據，以及關於安全性、療效、質量和風險管理計畫的大量額外數據的嚴格評估。這些數據由獨立專家和世衛組織團隊進行審查，他們審查正在得到考慮的疫苗的現有證據、監測其使用的計畫以及進一步研究的計畫。

作為緊急使用列表程序的一部分，生產疫苗的公司必須承諾繼續生成數據，以實現疫苗的完全許可和世衛組織資格預審。世衛組織的資格預審程序將在滾動的基礎上評估從疫苗試驗和部署中產生的額外臨床數據，以確保疫苗始終符合質量、安全性和有效性的必要標準，從而實現更廣泛的可用性。