因西方對俄羅斯的制裁 中國堅持黨內精英須速剝離海外資產

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據華爾街日報今天引述知情消息報道稱，中國共產黨的一項內部指令禁止高級官員直接或通過配偶和子女擁有海外財產或海外實體的股份，並將阻止其配偶或子女在國外擁有大量資產的高級幹部的晉陞，因為北京試圖使其高級官員免受目前針對俄羅斯的制裁類型。

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據華爾街日報署名春漢黃今天報道，中共強大的中央組織部在一份內部通知中概述了這項禁令，它可能會在中國領導人習近平在定於今年晚些時候舉行的每十年兩次的領導層改組中增加影響力的努力中發揮作用。知情人士說，該指令於 3 月發布，禁止部級官員的配偶和子女直接或間接持有海外任何房地產或在海外註冊的實體的股份。知情人士說，高級官員及其直系親屬也將被禁止在海外金融機構開設賬戶，除非他們有正當理由——例如學習或工作——。

知情人士說，目前尚不清楚這些規定是否具有追溯力，但一些高級官員的家屬已出售海外公司的股份以遵守規定。目前尚不清楚該指令是否會公開。

該報道稱，該指令發布之際，習近平試圖將共產黨面臨的地緣政治風險降至最低，擔心如果美國和其他西方大國對中國領導人及其親屬實施制裁，具有海外金融風險的官員可能會成為一種負擔，類似於對中國領導人及其親屬的制裁。知情人士說，莫斯科在俄羅斯入侵烏克蘭之後。

據習近平在1月份對黨的最高紀律機構說，“領導幹部，特別是高級幹部，必須注意家庭紀律和道德操守，”習近平說，官員必須“以身作則，妥善管理配偶和子女，做一個有責任心的人，做事清廉”。

官員們必須簽署承諾，宣布遵守新規定，這一要求將使習近平在定於今年年底舉行的第 20 次全國代表大會之前對政治精英施加更大的影響力。

據該報道，預計習近平將在全國代表大會上獲得第三個五年的黨總書記任期，同時將他的領導班子與更值得信賴的夥伴一起安排好，以鞏固他作為中國幾十年來最有權勢的領導人的地位。合規承諾將使習近平能夠對任何被發現違反海外資產規則的官員施加影響，因為違規的幹部將承擔對黨的不忠和不誠實等嚴重罪行的責任。

自 2012 年掌權以來，習近平高調開展了一場打擊腐敗和遏制官員揮霍無度的運動，稱黨面臨著一場與內部道德敗壞的生存鬥爭。

2014年，中共說發現了大約3200名“赤裸的官員”，他們將配偶和子女送往國外，將金融資產藏匿在海外，其中約三分之一被降級，理由是他們的資歷和家人拒絕回國。作為打擊白領犯罪分子和腐敗官員的“獵狐”和“天網”行動的一部分，北京還追捕與經濟逃犯有關的離岸資產。

近幾十年來，該黨要求其幹部進行更多的財務披露，儘管只對內部監督人員進行。這些要求仍然沒有達到一些學者提倡的所謂“陽光法”，即要求官員公開申報個人資產。黨在 1995 年出台了要求領導幹部報告收入的規定，此後又增加了規定，要求官員披露更多的個人和財務信息，包括配偶和子女的就業細節，以及房地產和投資控股。

在 2010 年代初期，有關官員財富披露要求的公開辯論演變成活動人士發起的一系列抗議活動，要求提高高級官員家庭資產的透明度。當局後來逮捕了該運動的許多成員。

中國與西方日益緊張的關係加劇了人們的擔憂，即中國高級官員在海外的任何金融風險都可能被用作對付北京的籌碼，尤其是在看到美國和歐洲政府在俄羅斯入侵烏克蘭後如何對俄羅斯實施影響深遠的制裁之後。

該報道原文鏈接：https://www.wsj.com/articles/china-insists-party-elites-shed-overseas-assets-eyeing-western-sanctions-on-russia-11652956787