情蒐在美中國異見人士 一美籍華人和四名中國情報人員被控間諜罪

中國，美國，海外華人，間諜

法新社報道，美國司法部周三（5月18日）表示，一名華裔美國公民王樹軍和四名中國情報人員被控犯下間諜罪，他們被指對居住在美國的中國異見人士進行間諜和越境鎮壓。如果罪成，王樹軍將面臨20年徒刑。

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據紐約布魯克林聯邦檢察官布雷恩-皮斯和美國國家安全司助理部長馬修 奧爾森的聲明，73歲的教授王樹軍出生於中國，現入籍美國，他被指控通過中國國安部（MSS）的四名情報人員向北京提供有關香港、台灣、維吾爾族和西藏活動人士及中國異見者、人權領袖、民主活動人士的信息。

報道指，王樹軍是紐約一個被認為是批評中國政府組織的共同創始人，他利用自己在僑民及不同政見者群體中的地位，收集在美中國民運人士的信息，通過加密信息和電子郵件傳遞給四名北京情報官員。

據美國檢察官稱，相關四名中國官員何鋒、季傑、李明和盧克慶（音譯），也缺席被控間諜罪。檢察官在聲明中說， "發現並挫敗中國的一項行動，該行動威脅因支持民主理念而在美國居住中國人士的安全和自由“，奧爾森表示："我們不會容忍中國或任何獨裁政權企圖向美國輸出任何鎮壓的行為“。

據報道王樹軍今年3月16日在紐約被捕，他將出席此後法庭的聽證判決，如果罪成，他將面臨最高20年的監獄徒刑。

王樹軍案是美國司法部門最近披露的若干起打擊中國間諜間諜案之一。法新社報道提到，另一起案件涉及對89天安門事件前學生領袖熊炎的抹黑活動，熊炎1992年逃到美國後加入美國籍，媒體報道指，他在去年 9 月從美軍退役後，宣布要參加紐約州的競選國會議員。據美國司法稱，該案嫌疑人林啟明退休前曾在中國國安部工作，他涉嫌在美國僱用一名私人偵探，對熊炎進行監視和抹黑詆毀。

另一起案件涉及一家中國通信公司負責人劉凡和保鏢馬修-齊布里斯，他們於3月在紐約被捕。他們被控在美國對中國異見人士進行間諜活動，並進行誹謗和抹黑。