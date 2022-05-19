未讓李克強獨專經濟？習近平頻頻經濟喊話 但協調分向內外

中國/習近平/李克強

中國國家主席習近平18日對外企信心喊話，強調“重振貿易投資”，並重申中國“開放的大門只會越開越大”及“擴大高水平開放的決心不會變”，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境。同一天，中國國務院總理李克強在雲南主持召開“穩增長、穩市場主體、保就業座談會”時表示，各地、各部門要增強“緊迫感”，看得準的新舉措“能用盡用，5月能出盡出”，確保上半年和全年經濟運行在合理區間，努力使經濟較快回歸正常軌道。中央社報道稱，中國拼經濟，習近平李克強分向內外信心喊話政策指示。

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據中央社引述中國官方新華社消息，習近平18日在中國國際貿易促進委員會建會70周年大會暨全球貿易投資促進峰會上，以視訊方式發表講話，提出4項建議：一是聚力戰勝疫情；二是重振貿易投資；三是堅持創新驅動；四是完善全球治理。其中，他主張各國積極開展疫苗研發、生產、分配國際合作，加強全球公共衛生治理，共築多重抗疫防線，推動建設人類衛生健康共同體。

針對重振貿易投資，習近平說，各國應全面推進聯合國2030年“可持續發展議程”，推動世界經濟動力轉換、方式轉變、結構調整。要支持以世界貿易組織（WTO）為核心的多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈安全穩定。

據中央社，另一方面，李克強在雲南座談會中坦承，中國3月以來、特別是4月的部分經濟指標明顯轉弱，經濟放緩壓力進一步加大。他說，既要堅定信心，看到全國仍有1.5億多戶市場主體，且當前物價平穩，面對挑戰仍有政策空間，也要正視困難、因應衝擊。