港警要求網媒刪敏感資料 涉國安法生效前的「香港國旗」比賽

香港/政治

本土派網媒《熱血時報》創辦人黃洋達表示，經香港警方國安處要求，他們刪除了一些「敏感」內容。他拒絕透露詳情，但據了解，《熱血》被要求刪除的是2016年舉辦的「香港國旗」比賽。警方拒絕評論個別事件，但補充，根據《港區國安法》及其實施細則，可要求任何人移除「相當可能會導致危害國家安全罪行的發生」的電子信息。

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在去年解散的「熱血公民」創辦人、網台《熱血時報》總監黃洋達，昨(18日)於社交平台表示，國安處人員晨早到他的家和公司遞上通知，要求他們刪除一些「敏感」內容。他們收信後，「做好了處理，沒有人被拘捕，現在人安全，自由活動。」他續稱，現時在香港做媒體工作，風險一天比一天高，但他會繼續努力。帖文沒有交代警方要求刪除的「敏感」資料是什麼，他亦不願向傳媒披露資料內容。

據了解，被指「敏感」的資料是《熱血》於2016年5、6月在網上舉辦的「香港國旗」比賽。本台曾點擊相關資料和專頁，結果不是說網頁可能已被移除或損壞，便是被轉至現時《熱血時報》的首頁。建制派的《星島日報》引述消息指，展示「香港國旗」傳遞了分裂國家的思想，舉辦有關比賽有煽動「港獨」、公然鼓吹分裂國家之嫌，在國安法實施後仍在網上保留「國旗比賽」的作品是挑戰法律。

於2020年6月底生效的國安法，沒有追溯期條款，但按消息人士的說法，意味當局可要求任何人士移除國安法生效前已存在、但被警方視為違反國安法的資料。

香港屬中國的特別行政區，並非國家，只可擁有專屬區旗，但屬激進本土派的熱血公民，透過其關連媒體《熱血時報》舉辦「香港國旗設計比賽公投」活動，並在臉書專頁宣傳：「大範圍談港獨？倒不如…來『設計』。香港人需要自己的旗幟，代表香港的文明，代表香港的精神！」《熱血》更揚言會在「7.1」遊行中為得獎「國旗」舉行升旗禮。有關比賽當年並未引起港人多大興趣，但引來中國《環球時報》的嘲諷和在港傳統左派報章《文匯報》和《大公報》的批評，指是爭取曝光率；在升旗禮舉行後，則指有關行為涉嫌違反香港法例中的「意圖叛逆罪」。