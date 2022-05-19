習近平近缺官媒頭版引議

中國

中國國家主席習近平在出席2022年4月8日星期五在北京人民大會堂舉行的北京冬奧會和殘奧會榜樣表彰大會時揮手致意。

有輿論稱中共總書記習近平多日缺席人民日報頭版，國務院總理李克強曝光度提高，揣測高層政治有變動。但香港大學中國傳媒研究計畫分析，指習近平缺席的次數較往年無明顯變化。但人民日報今天頭版刊出和習近平有關的4則報導，並附上習近平前一天在會議強調中國將持續擴大開放的照片。

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習近平缺席官媒頭版引議，據中央社署名沈朋達今天報道稱，根據香港大學研究，次數無明顯變化。

港大中國傳媒研究計畫任班志遠（David Bandurski）19日發表一篇文章，統計了習近平歷年缺席人民日報頭版的次數。據他定義，所謂“缺席”是指習近平的全名、總書記或主席的稱謂，未出現在人民日報頭版的主標題、副標題或欄目題。據統計，2012年11月習近平上任以來，有將近500天缺席頭版。其中2013年111次，2014年74次，2015年97次。

2016年，習近平在中共19屆六中全會裡確立了“習核心”的地位，這年他缺席頭版次數為88次。2017年73次，2018年則只有20次。

班志遠又進一步推算每月平均缺席次數：2016到2017年間，約每個月6到7次，2018年只有1.6次。他表示，2018年10月的中共19大後，團隊估算習近平每月缺席人民日報頭版約3至4次。以上述定義來計算，截至19日，今年5月習近平缺席的次數為4次，分別是3、8、17和18日。文章指出，習近平依舊是5月份人民日報報導中提到次數最多的中共政治局常委，遙遙領先李克強。

文章說，中國觀察家密切關注人民日報傳達視覺訊號是對的，但這些訊號繁多且使人困惑。

近期有輿論稱，習近平多日未出現在人民日報的頭版，但李克強17日登上頭版，14日還有一則4月在國務院廉政工作會議上長約9000字的談話，被人民日報和新華社刊登，以此認為李克強獲得少有的高曝光度。

中央社說，有傳言稱，習近平因“動態清零”的防疫方針影響經濟，遭受中共黨內壓力；還稱習的健康出狀況，將交權李克強，形成“習降李升”的揣測。但人民日報今天頭版刊出和習近平有關的4則報導，並附上習近平前一天在會議強調中國將持續擴大開放的照片。

該報道原文鏈接：https://www.cna.com.tw/news/acn/202205190362.aspx