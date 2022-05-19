金磚國家外長會 習近平籲抵製冷戰思維集團對抗

外長會議

中國國家主席習近平19日在金磚國家外長會晤開幕式上發表視訊致詞。他說，金磚國家要加強政治互信和安全合作，反對霸權主義和強權政治，抵製冷戰思維和集團對抗。

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據中國外交部官網發布，金磚國家外長會晤19日晚間以視訊方式舉行，俄羅斯、印度、巴西、南非外長出席，中國國務委員兼外長王毅主持會晤。

習近平指出，當前，百年變局和世紀疫情疊加影響，國際形勢中不穩定、不確定、不安全因素日益突出。作為國際社會積極、向上、建設性力量，金磚國家應該堅定信念，直面風浪，以實際行動促進和平發展，維護公平正義，倡導民主自由，為處於動盪變革期的國際關係注入穩定性和正能量。

他說，歷史和現實告訴我們，“以犧牲別國安全為代價，片面追求自身安全，只會造成新的矛盾和風險”。為了促進世界安危與共，他前不久提出了“全球安全倡議”。

習近平強調，金磚國家要加強政治互信和安全合作，就重大國際和地區問題密切溝通協調，照顧彼此核心利益和重大關切，相互尊重主權、安全、發展利益，反對霸權主義和強權政治，抵製冷戰思維和集團對抗，共建人類安全共同體。

他說，發展是新興市場國家和發展中國家的共同任務。金磚5國要與更多新興市場國家和發展中國家開展對話交流，增進理解互信，拉緊合作紐帶，加深利益交融，讓合作的蛋糕越做越大，讓進步的力量越聚越強，為實現構建人類命運共同體的美好願景作出更大貢獻。