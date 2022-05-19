關係改善了？加拿大說中國解禁油菜籽進口

加拿大/中國/孟晚舟

加拿大報告說，中國當局解除了對加拿大兩家最大穀物加工廠的油菜籽長達數年的進口禁令。這項禁令可以追溯到2019年3月，當時加拿大參與了華為技術有限公司首席財務官孟晚舟的被捕事件。加拿大隨後遭到中國的經濟與貿易制裁。

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據華爾街日報署名Paul Vieira今天報道稱，加拿大周三說，中國當局解除了對加拿大兩家最大穀物加工廠的油菜籽長達數年的進口禁令。

加拿大農業和貿易部長在聯合聲明中說，根據他們的信息，這兩位加拿大部長表示歡迎中國取消限制的決定。加拿大的兩家公司——Richardson International和嘉能可控股的Viterra Inc.可以恢復向中國出口油菜籽。

Richardson發言人也表示，加拿大官員通知該公司，中國對其油菜籽的進口禁令已經解除。

該報道稱，中國對加拿大的油菜籽進口禁令可以追溯到2019年3月，當時加拿大參與了華為技術有限公司首席財務官孟晚舟的被捕。加拿大當局2018年底代表美國逮捕孟晚舟，她和華為被指稱違反了美國對伊朗的制裁。去年9月，美國司法部同意允許孟晚舟離開加拿大，回到中國的家中，之前她在加拿大面臨引渡聽證會。此前，她承認了一些不當行為，作為交換，檢察官推遲並後來撤銷了對她的電彙和銀行欺詐指控。