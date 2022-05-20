中國-新冠病毒-經濟

2022年5月12日，在北京，當局下令關閉非必要的業務後，在一家關閉的中國大世界購物中心的入口處展示了一份關閉通知。中國嚴苛的清零政策帶來了難以估量的經濟後果。

中國四月份的經濟數據，即使一心為北京帶風向，傳遞“正能量”的前環球時報總編胡錫進也喊“觸目驚心”，他質疑怎麼可能“反反複復搞封控？”一些新的預測顯示，中國經濟前景不妙，經濟增速有可能倒退到文革末期的水平。

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四月份，城市青年失業率達到18.2%，中國總理李克強稱就業形勢“複雜嚴峻”，工業產出下降2.9%，工業生產下降了2.9%，零售銷售下降了11.1%......4月份的中國經濟比分析師預期的還要糟糕。周五齣版的法國世界報就此評論：中國對外國公司不再有吸引力了! “北京政府強加的清零政策和糟糕的經濟指標為國際集團的前景蒙上了陰影。”

財新網報道，北京大學國家發展研究院經濟學教授盧峰在北大國法院18日舉行的“中國與西方：全球經濟的新觀察、思辨與應對”研討會上指出，4月份中國青年失業率超越歐美。他列出的中美歐三個主要經濟體四月份的調查失業率數據顯示，歐洲為6.2%，中國為6.1%，美國為3.6%。4月份16歲至24歲青年失業率，中國則高達18.2%，歐洲為13.9%，美國為8.6%。他指出，自2021年中以來，美國和歐洲的青年失業率都在持續下降，中國的青年失業率卻自2021年10月以來加速攀升。

這位專家感嘆，數年前看到歐洲和一些新型經濟體青年失業率達到20%，覺得難以想象，沒想到，“現在中國也到了這個水平”。

中國今年大學畢業生首次突破一千萬，如何能夠安排他們就業，現在是擺在中國當局面前的一個極其嚴重的問題。

而美國一家經濟研究所周四發布的關於中國經濟增長的預測報告更令人吃驚，中國今年的經濟增速將大幅度下滑至2%上下。

美國彭博社經濟研究機構彭博經濟周四公布的這項報告預測，中國今年的經濟增速可能下降到2%，遠遠低於中國官方設定的5.5%，同時也低於幾乎所有經濟預測機構作出的預測。

彭博社指出，2%的增速不僅是1976年以來最低的，而且也低於2020年中國遭遇新冠疫情襲擊的第一年，甚至也低於八九六四血腥鎮壓學生運動之後的1990年的增速，1990年，中國雖然因六四鎮壓導致西方國家制裁，但經濟增長還達到了3.9%。

1979年是中國十年文革結束之年，中共官方在八零年代初期曾作出歷史決議，以“十年浩劫”來表述其帶來的災難。

彭博社作出如此悲觀預測，認為中國當局目前已陷入一個自我抵消的怪圈，一方面面對各種經濟疲軟走勢，推出了多種刺激經濟的措施；但另一方面，這些措施被習近平堅持清零不動搖的防疫政策抵消化解。

中國為了落實習近平要求的清零，大規模封城，大規模病毒檢測，大規模隔離，導致人員流動、生產和消費活動停滯，民眾消費能力銳減和大量失業。

彭博的預測是最悲觀的，5月18日，美國投資銀行高盛集團根據中國公布的4月份經濟數據預測，中國今年的經濟增速將下降到4%至4.5% 。

但一些觀察家指出，現在的問題是，中國一號領導人習近平另有重點。習近平在忙着為秋天召開的中共20大自我接班做準備，他不斷要求繼續清零不動搖，地方官吏為了保住烏紗帽照舊採取嚴酷無情的防疫政策。北京何時開放國門也成問題。

北京最近釋放的信號是，考慮到新冠流行的原因，決定放棄主辦2023年亞洲杯足球賽，這是一個很不好的信號，那些原指望中國在中共20大舉行之後重新對外開放的人希望落空。

法國世界報報道說，自2020年3月以來，北京取消了98%以上的國際航班，上述決定意味着，2024年前，北京不會重新開放。

海外觀察家認為，中國自1989年6月鎮壓天安門民主運動以來，似乎有一種心照不宣的默契：當局保證經濟增長和民眾的富裕，作為交換，民眾則讓中共想怎麼管理國家就怎麼管理國家。根據西方人的說法，清零政策挑戰了這種維繫方式。對習近平來說，政治控制和社會穩定優先於經濟發展。經濟增長不再是他的優先事項。

外界注意到，中國總理李克強最近越來越多的談論經濟形勢嚴峻，19日，他對出席“中國國際貿易促進委員會建會70周年座談會”的外國商會、跨國公司代表喊話說：“越是困難越是前行”，“無論國際風雲如何變幻，中國都將堅定不移擴大開放，對外開放的大門只會越開越大。”

不知道會有多少人能聽進去他說的話？