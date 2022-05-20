俄羅斯：俄軍已經完全控制馬里烏波爾亞速鋼鐵廠

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俄羅斯軍隊周五表示，在最後一批烏克蘭士兵投降後，俄軍已經完全控制馬里烏波爾亞速鋼鐵廠。烏克蘭總統澤連斯基表示：烏東頓巴斯地區被俄軍摧毀"宛如地獄"。

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據法新社消息，俄羅斯國防部發言人科納申科夫周五在Telegram上發表一份聲明稱， “自 5月16日以來，已有2439名被圍困在亞速鋼鐵廠的"納粹分子"和烏克蘭軍人投降。5月20日，最後一批為數531名士兵投降”。

科納申科夫並說：“烏克蘭武裝人員藏身的亞速鋼鐵廠地下設施已經完全處於俄羅斯軍隊的控制之下。”

同意此消息來源並稱，俄羅斯國防部長紹伊古已經向總統普京通報，“聯合軍事行動的結束，馬里烏波爾亞速鋼鐵廠完全解放”。

科納申科夫表示，投降的亞速營指揮官被裝甲車帶走，俄方並表示，"這名指揮官因馬里烏波爾人對他的仇恨，以及市民有意對他進行報復而被帶走"。

另據報道，烏克蘭總統澤連斯基表示，俄羅斯部隊已"徹底摧毀"烏克蘭東部的頓巴斯地區（Donbas）。他並指控莫斯科在加強攻勢時發起無意義的轟炸。

澤連斯基在最新深夜影片中表示，"說那裡是地獄絕不誇張"。澤連斯基並提到19日在北頓內茨克（Severodonetsk）有12人死於"殘忍且毫無意義的轟炸"。

另據報道，俄羅斯議會周五表示，正在考慮立法允許40歲以上俄羅斯人和30歲以上外國人加入俄羅斯軍隊。這透露出莫斯科迫切需要增強兵力來進行與烏克蘭的戰爭。

路透社報導，俄羅斯國會下議院國家院官方網站張貼的資訊表示，這項行動將使得俄軍能夠善用較年長專業人士的技能。

聲明表示："為了使用高精密武器及操作武器和軍事裝備，軍隊需要高度專業的專家。經驗顯示，他們到了40至45歲成為這樣的人才。"

目前只有18至40歲的俄羅斯人，或是18至30歲的外國人，才能與俄軍簽約加入。

俄羅斯對烏克蘭開戰86天以來遭遇重大挫敗，損失大量兵力和裝備。烏克蘭則已經動員實際上所有成年男性人口。

儘管莫斯科完全拿下了淪為斷垣殘壁的烏克蘭東南部港市馬里烏波爾，但距離要佔領烏東整個頓巴斯（Donbass）地區的目標仍然遙遠。

美國退役陸軍中將、前駐歐洲美國陸軍司令霍吉斯（Ben Hodges）表示：克里姆林宮要掩飾他們在烏克蘭的失敗，難度越來越高。

英國國防和安全智庫皇家聯合軍事研究所（RUSI）陸戰專家沃特林（Jack Watling）指出，俄軍正逐漸面臨步兵短缺。