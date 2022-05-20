在美民運人士王書君被指為中國間諜 前支聯會主席何俊仁被套料

香港/政治

王書君(右圖小圈者)能在親京媒體特刊出現，關係自是和諧，而被盯上的何俊仁現已入獄。2022年5月20日

美國司法部起訴「紀念胡耀邦趙紫陽基金會」副會長王書君和四名中國國家安全部官員，指他們涉嫌在美國參與間諜和跨國打壓異見者活動。根據案情，王書君曾代其餘在逃被告向前香港市民支援愛國民主運動聯合會副主席何俊仁套取情報。

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根據司法部18日提交布魯克林聯邦法院的起訴書，五名被告分別是73歲的「民運組織負責人」王書君及四名國安官員：廣東的賀鋒（Feng He）和李明（Ming Li），以及山東青島的紀傑（Jie Ji）及盧可清（Keqing Lu，音譯），又名「盧老闆」。當中，王書君於3月16日涉嫌在美國為中國政府充當代理人、搜集異見人士資料等罪而被捕，另外四人身在中國，目前在逃。

文件顯示，長期在「紀念胡耀邦趙紫陽基金會」擔任要職的王書君，至少從2011年開始利用其身分聽取中國異見人士的政治觀點，然後通過加密通訊應用程序及電子郵件，以及親自飛往中國等方法，將搜集到的信息傳達給委託他的四名中國國安官員。王書君被捕後，執法人員在他家中搜到163篇「電郵日記」，紀錄了按任務向特定民主活動人士提問所得答覆，這導致至少一名香港民運維權人士隨後被中國政府逮捕。

起訴書稱這維權人士出身律師、做過支聯會和民主黨主席，亦是立法會議員，標示為「香港第一號異見人士」(Hong Kong Dissident #1)。有關描述與前支聯會主席何俊仁高度吻合，經本台求證，兩人確是認識，王書君曾經在六四悼念活動期間訪港，與何俊仁有交流，並擁有何的家居電話號碼，王在美期間亦會致電何。王被捕後，已將事件通知因為參與六四悼念和2019年10月1日國慶節遊行而在囚的何俊仁。

至於王被指導致何俊仁入獄的資料，起訴書沒有明確指出，但翻查早前的起訴書，王書君曾在2016年11月中向「國安部官員」彙報，聲稱剛與何俊仁通電話，已就「所需的問題」獲得「坦誠的答案」，國安部官員回復好，並指示王在「日記」中記錄。相關內容與兩名新當選立法會議員因為不當宣誓而失去議席的感想和時任特首梁振英會否爭取連任有關。

此外，在2016年11月22日前後的一系列通訊中，「季」曾指示王在即將舉行的民主活動中與某些與會者進行交流，並完成「盧老闆」指派的任務。季說，那些他們圈定的與會者與「藏族、維吾爾族和蒙古族認識」並有過接觸。除聽取情報外，王書君也涉嫌將中國異見人士的電話號碼、聯繫方式轉交給中國安全部，並向聯邦執法部門謊稱與中國國安沒有聯繫。

美國司法部表明，不會容忍中國或任何威權政府在當地實行跨國鎮壓的行為，誓將追究所有企圖壓制或消除美國境內異見者聲音、違反法律責任的人。

現年73歲的王書君，1994年從中國到哥倫比亞大學東亞研究所擔任訪問學者，2003年入籍美國，2006年發起並擔任紀念胡耀邦趙紫陽基金會秘書長，2021年4月經改選後，成為該會副會長。