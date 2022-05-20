歐洲議員支持台灣參與WHA人數破紀錄世衛行動團今晚出發

台灣/世衛

台灣總統蔡英文今天(20)在臉書貼文表示，即將舉行的世界衛生大會(WHA)，台灣依然在努力申請加入；今年歐洲支持台灣參與WHA的國會議員人數破紀錄，為了下一代，台灣會更積極參與國際組織，和國際共同克服未來的公衛挑戰。

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第75屆「世界衛生大會」即將於後天(22)在日內瓦召開，台灣雖然積極爭取以觀察員身分參與會議，但到目前為止，仍然沒有收到主辦單位的邀請函；由於收到邀請函到參與會議之間，還需要準備時間，台灣估計，主辦單位應該不會發出邀請了，因此台灣外交部已經公開表達了遺憾與不滿。

蔡英文今天在臉書貼文指出，這兩年，有更多理念相近的國家與友邦，不斷堅定的支持台灣參與WHA。

她說，不僅是美國支持台灣參與的訊號強烈，今年，跨國友台議會平台、歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」共同主席領銜、包含歐洲議會在內，共有34國，1504位國會議員致函世界衛生組織，強力聲援台灣出席WHA，及參與世衛的會議、機制與活動，這創下歐洲聯署國家及議員人數的最高紀錄。

蔡英文說，因為國人的團結努力，台灣在國際醫療和公共衛生領域，已經用行動展現，有能力也有意願提供協助，更獲得國際的強烈支持。而這幾年國際間，無論是互相捐助口罩或疫苗，「善的循環」都證明了國際間的相互合作，才能為全體人類謀求最大的保障。

另外，台灣今年派出衛生福利部次長李麗芬組團前往日內瓦召開周邊會議，今天晚間出發，將在當地召開兩場論壇，分享防疫工作內容，預計27日返台。

李麗芬表示，今年由她率領「世衛行動團」前往日內瓦展開醫療衛生交流行動，雖然沒有受邀參與WHA，仍以行動呼籲世界衛生組織正視台灣2300多萬人口的健康權益，也會爭取和更多國家舉辦雙邊會議。

台灣外交部發言人歐江安指出，除了政府部門籌組的「世衛行動團」，台灣跨黨派立委多人也組成視導團，出發前往日內瓦，期待與更多國際友人為台灣發聲。

目前為止，已經有13個台灣的友邦國家向WHO秘書處提案，主題是「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」；提案是否能納入議程，將在22日開議當天在總務委員會進行閉門討論，再由23日的全會決定是否排入議程。往年都是經過辯論之後，無法排入議程。