法國新一屆政府出爐：第五共和國最"年輕"內閣之一

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法國總統馬克龍周五任命新政府各部部長及國務秘書。法新社稱，新政府成員平均年齡低於48歲，是第五共和國第二年輕的政府內閣。經驗豐富的科隆納出任外交部長，社會民間人士、歷史學家帕普·恩迪亞耶進入新內閣，都受到外界關注。

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法新社報道，經法國總理博爾內提名，馬克龍周五任命新的政府各部部長級國務秘書。現任法國駐英國大使凱瑟琳·科隆納 (Catherine Colonna) 被任命為外交部長，今年66歲的科隆納 擁有豐富的外交經驗。

由總理伊麗莎白·博爾內領導新政府中，馬克龍的忠實支持者塞巴斯蒂安·勒科爾努 (Sébastien Lecornu) 接替了弗洛倫斯·帕利 (Florence Parly) 出任國防部長。 勒科爾努在上屆政府中在海外省任職。

新內閣中人意料的任命是國家移民歷史博物館館長恩迪亞耶出任教育部長。這位56歲的大學知識分子出生於法國，父親是塞內加爾人，母親是法國人。他是美國及少數民族社會史方面的專家。

此外，馬克龍的黎巴嫩問題顧問里馬·阿卜杜勒·馬拉克(Rima Abdul Malak)被任命為文化部長。內戰期間，她曾在貝魯特度過了人生的前十年，然後隨父母抵達里昂。

此外，勒梅爾與達爾馬寧分別繼續留任經濟部長及內政部長，現任議會關係部長弗斯瑙(Marc Fesneau)擔任農業部長，國務秘書博納（Clément Beaune）繼續主管外交部歐洲事務，現任社會經濟與團結國務秘書奧利維亞·格雷瓜爾（Olivia Grégoire）被任命為政府發言人。

由總理博爾內領導的新政府是第五共和國第二年輕的政府，平均年齡略低於48歲，僅次於1962年的喬治·蓬皮杜政府。

新政府的平均年齡為47.9歲，略低於1962年戴高樂擔任總統的蓬皮杜政府的平均年齡（47.6 年）。

新政府中最年輕的成員是主管公共賬務的部長級代表阿塔爾，年僅33歲。一半的政府成員在四十多歲上下。

除了年輕化之外，新政府中包括14 名女性及14 名男性。

總理伊麗莎白·博爾內周五晚間接受電視一台採訪時表示，"平等"及"均衡"是新一屆政府的特色。