美台貿易高官會晤 深化經濟合作

中美關係

2022年5月17日，美國貿易代表戴琪在華盛頓白宮玫瑰園舉行的慶祝亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民遺產月的招待會上發言。

美國貿易代表戴琪周五在泰國曼谷與台灣貿易總代表鄧振中舉行會談，磋商如何進一步深化美台雙邊經貿合作。

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戴琪與鄧振中是利用同在曼谷出席亞太經合組織部長級會議的機會舉行這一雙邊會談的。美國貿易代表辦公室周五發布的新聞稿說，戴琪與鄧振中討論了如何深化雙邊經貿關係，推動基於共享價值的共同貿易優先要務，提升創新和着眼於工人及企業的包容性經濟成長。

新聞稿指出，雙方正在安排各自的團隊就進一步深化雙方貿易合作及投資關係的具體方法進行探索。

台灣外交部則強調，台美雙邊會談成果豐碩，並強調，台灣經貿相關部會將持續與美方深化合作，共同促進台美在印太區域的經貿連結。台灣方面表示，對會談結果深感鼓舞，樂觀看待未來台美雙邊經貿關係的發展，並期待兩位首長數周後再度會晤。

美國貿易代表辦公室新聞稿說，雙方還談及美國與台灣之間經濟關係的堅韌性和持續性。新聞稿沒有提到“印太經濟框架”，也沒有提到台灣能否參與。

美國與台灣於1994年簽署了一項有關貿易和投資的框架性協約。台灣則於2002年加入世界貿易組織，促進了美台雙邊商貿關係的發展。

美國同時是台灣最重要的軍火供應國。美國與台灣希望下一步達成框架雙邊商貿關係的雙邊貿易條約，但因複雜的台海關係延遲了這一進程。

2020年8月，台灣放寬了對進口美國牛肉的限制，此舉被認為取消了未來簽署雙邊貿易關係條約的一個重要障礙，但隨後而來的新冠危機再度延遲了相關談判進程。