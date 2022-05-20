美國表示關注聯合國人權專員的中國之行

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聯合國人權專員巴切萊特下周訪問中國，行程包括新疆。美國周五表示，非常關注巴切萊特的中國之行，擔心在新疆的訪問"受限"，並批評巴切萊特面對新疆維吾爾少數民族命運表現出"怯懦"。

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法新社消息，美國外交部發言人普萊斯周五對媒體表示：“我們並不能指望中國為聯合國使團對新疆的人權狀況進行全面和坦誠的評估，提供必要的准入通行保障。

普萊斯並說，令人遺憾的，聯合國人權專員至今仍未發表關於新疆的報告，美國指責中國當局對維吾爾人實施“種族滅絕”。去年9月，巴切萊特曾向聯合國人權理事會表示，聯合國人權辦公室“正在根據有關該地區嚴重人權侵犯指控的可得資訊進行總結評估，以期公諸於眾”。

普萊斯說，儘管人權辦一再保證將儘快發布報告，但報告始終未能公布。"我們呼籲聯合國高專辦立即發布這份報告"。

普萊斯譴責巴切萊特“在新疆發生的暴行以及中國各地其他侵犯人權行為的壓倒性證據面前始終保持沉默”稱， “此舉非常令人不安”。普萊斯說，聯合國人權專員巴切萊特應該是"捍衛人權最前線的代言人”。

高級專員巴切萊特5月23日至28日的中國之行進行備受關注，巴切萊特為期六天的訪問將會到廣州、新疆喀什及烏魯木齊視察。這是自2005年以來首次有聯合國人權事務高級專員訪問中國。

人權組織稱，至少有一百萬維吾爾人和其他少數民族被關押在新疆的再教育營。