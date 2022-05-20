TG頻道播煽動言論 擁有人重判6.5年 法官指有權而不刪信息亦罪不可卸

香港/政治

反對修訂逃犯條例運動期間，不少人透過社交平台發布消息和動員，一名頻道擁有人及管理員被指需對頻道上發放信息，煽動他人縱火和支持大學內的「暴動」負有「不可推卻的罪責」，法官形容，部分被告鼓吹的大型行動，嚴重程度比發起2014年佔領中環案的前法律學者戴耀廷更甚。法官裁定被告入獄六年半，是涉及Telegram案件中的最重判刑。

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涉事的是2019年社會運動期間頗為活躍的「SUCK Channel」，其擁有人是現年27歲電腦技術員伍文浩，控方指稱，頻道有超過10萬名訂閱者，只有擁有人和15名管理員可以發布信息，而在2019年10月至翌年6月期間，頻道至少發布42條涉嫌非法煽惑他人犯案的信息，其中18條懷疑由被告發布，涉嫌觸犯串謀煽惑他人觸犯刑事毀壞、縱火、公眾妨擾、製造炸藥、有意圖而導致身體受嚴重傷害、暴動、施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品等七宗罪，早前被裁定七項串謀罪名全數成立。

區域法院暫委法官許肇強昨(19日)午判刑時稱，被告作為頻道管理員及擁有人，有權限剔除和修改信息，即使信息未必由被告發放，但他容許有關煽惑他人違法的信息存在，罪責不能推卸。

在七項罪成的控罪中，許官把煽惑縱火罪的量刑起點訂得最高。許官指稱，頻道發布帖文煽動他人堵路、支持四間大學、向商店及警察宿舍放火、又曾教人製作鋁熱彈和燃燒彈等，時間長達三個月，情節嚴重，以六年監禁為量刑起點；量刑次高的是煽惑他人犯暴動罪，包括於號召他人於2019年11月到中文大學及其他區域集結以支持中大，又建議參與者帶備士巴拿、鐵筆、電油等工具，反映行動預先計畫，以五年監禁為量刑起點。

在談及「串謀煽惑他人犯公眾妨擾」罪時，許官指被告與其他身份不詳人士串謀煽惑他人堵塞機場、參與「三罷」(罷工、罷課、罷市)、干擾交通燈，意圖癱瘓社會；控罪時段長達七個月，其間發生「封印高鐵大行動」、「九龍大遊行」、「反國歌法遊行」等多起社會事件，「嚴重程度比戴耀廷(佔中)案更甚」。

許官總結，由於大部分控罪的性質和時間重迭，大部分刑期將同期執行，總刑期為六年六個月。

涉事的「SUCK Channel」，2019年8月開通，原名「和你塞Channel」，反修例期間頗為活躍，一年間發帖超過二萬條，頻道擁有人於2020年8月被捕，警方指他涉嫌呼籲其他人參與縱火及破壞公共設施等違法行為，已移除頻道所有內容。而其跟蹤者隨即由超過10萬人減至8萬。