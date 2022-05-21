中國取消亞洲杯 習主席顧不上足球了

中國-新冠病毒

2022年5月14日，中國北京，改建為足球場的工人體育場懸掛着歡迎舉辦亞洲杯的巨幅廣告牌。同日，中國宣布放棄亞洲杯主辦權。

中方突然以防疫理由宣布取消主辦2023年亞洲足球杯和一系列重大賽事，引起國際體育界驚訝。

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北京的決定，給外界的第一感覺是，2024年以前，中國不會對外開放。

其次，十座城市為迎接亞洲杯新建或者裝修一新、基本完工的現代化足球場可能白建了。

為迎接亞洲杯，中國十座城市投入數十億歐元修建足球館，其中8座是新建的，兩座是重新裝修的，絕大部分年底前完工。

法國里昂商學院歐亞體育中心主任Simon Chadwick告訴法新社："亞洲杯，只是中國申辦世界盃的前奏。現在，中國的足球雄心似乎破碎了。”

在北京，宣傳亞洲杯的巨幅廣告還懸掛在工人體育場前，為了把這座體育場改造為足球場，已投入了四億六千萬歐元。

亞洲杯取消後，國際足球界預計，至少未來十年，中國沒有任何申請重大國際足球賽的機會。

但其中一些體育場，如東部沿海城市廈門的未來派白鷺體育場，是在沒有頂級俱樂部使用的城市建造的。這意味着，這些足球場或者被空置，或者無法充分使用。

在北京的體育顧問William Bi說，那些體育場館，"最有可能成為大白象"。白象工程是指那些消耗龐大資源、造價昂貴卻沒有實際效用、並未地方帶來巨大財政負擔的公共設施。

大部分足球場設計時考慮到可同時作為音樂場館使用，但清零政策讓這一類活動奄奄一息。

法新社報道說，習近平主席將他的國家變成一個能夠組織甚至贏得世界盃的足球 "強國 "的夢想近年來顯然已經破滅了。

二十年來，中國差不多成為許多全球體育盛事的首選主辦國(F1，2008北京夏季奧運會，世界田徑錦標賽、籃球賽等)，中國這一領域的雄心壯志被其應對疫情的清零戰略腰斬了。

除去2月份在全封閉狀態下舉辦的北京冬季奧運會，中國取消或者推遲了幾乎所有的國際性重大賽事。

亞洲杯被取消了，本應在2021年舉行 的國際俱樂部杯賽能否在某一日舉辦也成問題。

William Bi 說，"中國曾被譽為一個可信賴的組織體育賽事的國家。但它已經被破壞了"。

美國邁阿密大學體育管理學教授李波說，習主席的足球雄心現已退居到經濟問題之後。他現在最關心的不是世界盃。

一些分析人士則指，讓習近平現在最關注的也不是經濟問題，而是今年秋天自己是否順利連任的問題。