埃爾多安與瑞典及芬蘭領導人通電話就兩國加入北約交換意見

土耳其/芬蘭/瑞典/北約

土耳其總統埃爾多安周六分別與瑞典首相安德松及芬蘭總統尼尼斯托通電話。法新社稱，雖然土耳其仍反對瑞典加入北約，但立場似有所鬆動。

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法新社消息，這是土耳其表態反對芬蘭、瑞典加入北約以來，埃爾多安與北歐兩國領導人首次舉行電話會談。

土耳其總統府的聲明稱，埃爾多安在電話中向瑞典首相安德森表示，瑞典必須停止對恐怖組織的政治、財政和武器支持。土耳其曾威脅要阻止瑞典和芬蘭加入北約組織（NATO），並指責這兩個國家支持非法的庫爾德族激進分子。

芬蘭總統尼尼斯托周六表示，他同埃爾多安進行"坦誠"的對話，討論芬蘭加入北約的相關事宜。

尼尼斯托在結束與埃爾多安的通話後發推文表示："我表示，作為北約盟國，芬蘭和土耳其將致力於保障彼此的安全，我們的關係將因此變得更加牢固。"

他並說："芬蘭譴責任何形式的恐怖主義。我們將會持續保持密切對話。"

埃爾多安隨後與北約秘書長斯托爾滕貝格通了話。埃爾多安表示，除非瑞典和芬蘭明確表態合作打擊恐怖主義，否則土耳其不會積極看待兩國申請加入北約。斯托爾滕貝格表示，必須考慮所有盟國的安全問題，透過對話尋找解決方案。