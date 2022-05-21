拜登周日抵達日本 美國空中指揮機E-4B飛抵沖繩

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美國總統拜登預計周日下午搭乘的“空軍一號”總統專機抵達東京橫田美國空軍基地，並與周一開始展開訪日行程。拜登首次亞洲訪問期間，有"末日專機"之稱的美國空中指揮機E-4B飛抵位於日本沖繩的美軍基地。另外拜登訪日前夕美林肯號航艦首度停靠橫須賀基地。

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中央社報道，美國總統拜登上任後首度的亞洲行訪問韓國、日本，面對國際情勢嚴峻，美國有必要加強安全警戒。有"末日專機"之稱的美國空中指揮機E-4B已飛抵位於日本沖繩的美軍基地。

日本放送協會（NHK）報導，E-4B是美國在應對國家緊急事態時可從上空進行指揮的特殊飛機，周五下午飛抵沖繩美軍嘉手納基地。一般認為，E-4B應該是為了配合拜登抵達韓國訪問才飛抵沖繩。上一次E-4B飛抵沖繩美軍嘉手納基地是2019年5月。

拜登預計24日在東京參加美日印澳"四方安全對話"（Quad）峰會。東京都警方動員約1.8萬警力加強維安。

另據報道，美國核動力航空母艦林肯號為了進行補給以及讓艦上人員休息，周六首度停靠位於日本神奈川縣的美國海軍橫須賀基地。美國總統拜登周日將飛抵日本訪問，林肯號動向受關注。

日本共同社報導，從印度太平洋來的美軍航空母艦林肯號周六上午首度停靠位於日本神奈川縣橫須賀市的美國海軍橫須賀基地。

而以橫須賀基地為母港的美軍核動力航空母艦里根號（USS Ronald Reagan）去年11月至本月完成定期整備作業後，20日出港展開長期航海。

美國海軍表示，林肯號靠港目的是進行補給並讓艦上人員休息，預計短期內會出港。

報導說，林肯號今年以來在東海、日本海等地活動。在里根號所在的第七艦隊管轄的印度太平洋地區有2艘美軍航艦的情況持續存在，這可能是考慮到須應對朝鮮、中國以及對烏克蘭發動戰爭的俄羅斯。美軍相關人士稱，林肯號此次停靠橫須賀，並非意味着採取"雙航艦體制"。