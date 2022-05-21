拜登在韓國簽署400億援烏法案

拜登亞洲行

2022年5月21日，在韓國首爾，美國總統拜登和韓國總統尹錫悅在韓國國家博物館舉行的國宴上發表祝酒詞。

白宮表示，總統拜登已經簽署向烏克蘭提供近400億美元新的軍事、經濟和人道主義援助法案。該法案其中約半數經費將用於支援烏克蘭軍隊。

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美聯社報導說，拜登啟程前往亞洲後，國會參議院通過了該法案，將法案交給一位前往亞洲地區執行公務的人員，帶到韓國，送交拜登簽署。當地時間21日正在韓國訪問的拜登簽署了橫跨太平洋而來的援烏法案。

美國國會眾議院5月10日以368票對57票通過向烏克蘭提供軍事、經濟和人道援助的法案，參議院19日以86票對11票通過這項法案，這是美國至今規模最龐大的對烏援助法案。

烏克蘭遭俄羅斯入侵將近3個月，華府正加緊腳步增強軍援烏克蘭的力度。拜登簽署這項法案後，美國將在未來5個月左右向烏克蘭提供的支援，包括撥給國防部197億美元，比白宮要求的多了30多億美元，其中向烏克蘭提供60億美元直接安全援助，以及90.5億美元用於補充從美國運往烏克蘭的武器儲備，還將為烏克蘭和其他受入侵影響的國家提供40億美元的軍事援助，幫助他們購買武器。

法案還包括對烏克蘭的88億美元直接經濟支持，以及修復美國駐基輔大使館、記錄戰爭罪行和防止核燃料泄漏的資金。

此外，該法案還將提供43.5億美元全球糧食和人道主義援助，由美國國際開發署負責管理，另外7億美元的全球糧食資金由國務院管理。

目前美國在俄國入侵烏克蘭後援助烏克蘭的總金額，已經超過500億美元。

烏克蘭總統澤倫斯基在推特上感謝美國的“額外支持”，他寫道：“期待新的、強大的國防援助，今天比以往任何時候都更需要它。”