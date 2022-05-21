拜登亞洲行
拜登在韓國簽署400億援烏法案
發表時間：
白宮表示，總統拜登已經簽署向烏克蘭提供近400億美元新的軍事、經濟和人道主義援助法案。該法案其中約半數經費將用於支援烏克蘭軍隊。
廣告
美聯社報導說，拜登啟程前往亞洲後，國會參議院通過了該法案，將法案交給一位前往亞洲地區執行公務的人員，帶到韓國，送交拜登簽署。當地時間21日正在韓國訪問的拜登簽署了橫跨太平洋而來的援烏法案。
美國國會眾議院5月10日以368票對57票通過向烏克蘭提供軍事、經濟和人道援助的法案，參議院19日以86票對11票通過這項法案，這是美國至今規模最龐大的對烏援助法案。
烏克蘭遭俄羅斯入侵將近3個月，華府正加緊腳步增強軍援烏克蘭的力度。拜登簽署這項法案後，美國將在未來5個月左右向烏克蘭提供的支援，包括撥給國防部197億美元，比白宮要求的多了30多億美元，其中向烏克蘭提供60億美元直接安全援助，以及90.5億美元用於補充從美國運往烏克蘭的武器儲備，還將為烏克蘭和其他受入侵影響的國家提供40億美元的軍事援助，幫助他們購買武器。
法案還包括對烏克蘭的88億美元直接經濟支持，以及修復美國駐基輔大使館、記錄戰爭罪行和防止核燃料泄漏的資金。
此外，該法案還將提供43.5億美元全球糧食和人道主義援助，由美國國際開發署負責管理，另外7億美元的全球糧食資金由國務院管理。
目前美國在俄國入侵烏克蘭後援助烏克蘭的總金額，已經超過500億美元。
烏克蘭總統澤倫斯基在推特上感謝美國的“額外支持”，他寫道：“期待新的、強大的國防援助，今天比以往任何時候都更需要它。”