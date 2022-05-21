拜登簽署400億美元援烏法案 澤連斯基：唯有透過外交途徑才能結束戰爭

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美國總統拜登周六簽署對烏克蘭提供近400億美元援助法案；俄羅斯軍隊周六繼續炮擊烏克蘭東部，並聲稱已經用巡航導彈摧毀了一批西方交付的武器。澤連斯基表示，唯有透過外交途徑才能結束俄烏戰爭；而參與俄烏談判的一位俄羅斯議員透露，莫斯科正考慮交換亞速營戰俘。

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法新社報道，正在韓國訪問的美國總統拜登周六簽署了國會周四通過的法案，向烏克蘭提供近400億美元的援助。烏克蘭總統澤連斯基立即在推特上，用烏克蘭語及英語發文表示歡迎稱，“現在比以往任何時候都更需要這筆援助"。這筆援助約半數將用於支援烏克蘭軍隊。

美國參議院19日以86票對11票，通過這項對烏克蘭的軍事、經濟和人道援助方案，這是美國至今規模最龐大的對烏援助方案，反對票都是由共和黨議員投下。聯邦眾議院則是在10日以368票對57票通過這項支出法案時，投下反對票的也都是共和黨籍議員。

拜登簽署這項補充支出法案後，美國將在未來5個月左右向烏克蘭提供支援，其中包括大約60億美元的裝甲車輛和防空預算。

美國在俄羅斯入侵烏克蘭後同意援助烏克蘭的總金額，已經遠超過500億美元。

與此同時，俄羅斯軍隊周六繼續炮擊烏克蘭東部，並聲稱已經用巡航導彈摧毀了一批西方交付的武器。

烏克蘭總統澤連斯基周六在烏克蘭電視採訪中表示，現階段的戰爭將會"非常血腥"，唯有透過外交渠道才能結束戰爭。

此前，澤連斯基還提議盟國達成一項正式協議，確保俄羅斯為俄軍在戰爭期間造成的損失做出賠償。澤連斯基說，俄羅斯正儘可能摧毀烏克蘭的基礎建設，而這類協議將讓計畫採取侵略行動的國家明白，他們必須為此付出代價。

澤連斯基在一場線上演說中表示："我們呼籲盟國簽署一項多邊協議，同時建立一種機制，以確保每一個因俄羅斯侵略行動遭受損失的人都能得到賠償。"他表示，依據這項協議，俄羅斯在簽署國的資金和財產將被沒收，並移轉到一個特別賠償基金。

另據法新社報道，參與俄烏談判的俄羅斯議員斯勞茨基周六表示，俄羅斯將研究以被俘的烏克蘭亞速營戰俘交換普京親信梅德韋丘克(Viktor Medvedchuk)的可能性。

斯勞茨基在回答俄羅斯媒體提問時表示：“我們將研究這項議題。"

現年67歲的梅德韋丘克是一位與普京關係密切的烏克蘭政治家和富商，他於4月中旬在烏克蘭被捕。自2月下旬俄軍展開攻勢以來，他一直在逃。