放棄清零 習近平欲罷不能？
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民眾不滿，經濟亮起紅燈，中國堅定不移的被官媒喋喋不休讚頌的清零戰略，在海外一些中國政治觀察家眼中，現在成了習近平的政治障礙，然而，習還在不斷地要求：堅決清零不動搖，他為什麼那麼狂熱？
多重禁閉，強制隔離，大幅壓縮國際航線，不向中國公民發放新護照，不斷的核酸檢測……這在海外看起來簡直不可思議。
與西方疫情大流行期間造成的長時間癱瘓相反，中國2020年春季差不多恢復了接近正常的生活，自此，中國的防疫政策被歌頌為習近平的英明領導，被宣傳為中國制度優越於自由民主制度的證明。
習近平是堅定且狂熱的清零政策的捍衛者，清零已和這位68歲、準備在年底前獲得第三任的他本人密不可分。
然而，目前襲擊中國的奧米克戎變種凸顯了這一清零政策的有害的一面，反過來損害了習近平的形象。
最近幾周，上海數百人死於新冠病毒，已經被封鎖了將近兩月的上海人，疲憊不堪，有種末日感。
中國經濟也出現了嚴重的問題，用李克強的話來說：“複雜嚴峻”，造成這一局面的理由很簡單，清零，封城，阻礙了中國人旅行，消費，甚至去工作。更不用提封城給供應鏈造成的嚴重紊亂。
中國周一公布了兩年來最差的業績，消費處於最低水平，失業率接近歷史最高水平。牛津大學教授Vivienne Shue告訴法新社："現在不放寬清零政策，可能使中國的戰略顯得食古不化，沒有創造力，也不明智。
但是習近平要求繼續清零不動搖，他堅稱這是為了“人民至上，生命至上。”習近平到底為什麼如此頑固？
今年對習近平很關鍵，秋季召開中共20大，除非發生意外，中共領導集團應該讓他第三次連任中共總書記。
奧米克戎擾亂了習有條不紊自我接班的步驟，經濟局勢很嚴重，總理李克強扮演起消防隊長，緊急出面救火。他要求官員們行動起來，採取措施挺經濟。
但是面對社會不滿，各地官員沒有多大行動的餘地。
中國國家主席習近平，十年來已經是中國最強大的領導人，現在他的名字如此緊密地和清零聯繫在一起，所有官員沒有其他選擇，支持清零，就是支持習近平，必須一絲不苟地執行清零政策。
新加坡國立大學李光耀公共政策學院學者吳木鑾（Alfred Wu）表示，“否定清零，也就等於否定習近平”。清零可以讓官員晉陞，也可以免除官員的職務。已經有一些官員已經因為沒有認真執行清零政策被罷免了職務。
上海封城引發的嚴重混亂，造成嚴重的次生災害，引發民怨，人們對習近平親信、上海市委書記李強的前途提出了疑問。
李強曾被視為未來的總理人選，但美國政治風險諮詢公司『透視中國』分析，李強晉陞的可能性仍很大。
習近平是否在黨內遭到反對？美國華盛頓特區美國大學專制政權專家約瑟夫-托里吉安（Joseph Torigian）說，"很難知道黨的精英們在衛生問題上是否有不同於他的意見"。而且無論如何，"中國的政治不是人氣的競爭，這個標準不是獲得權力的決定性因素"。
根據『透視中國』報道，在距離中共十二大隻有幾個月的時間裡，放棄清零政策，無論如何對習近平來說都存在巨大風險：形同"政治自殺”。