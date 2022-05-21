放棄清零 習近平欲罷不能？

中國-新冠病毒

2022年5月10日，中國北京，身着防護服的醫務人員從顯示中國國家主席習近平的巨大屏幕底下走過。

民眾不滿，經濟亮起紅燈，中國堅定不移的被官媒喋喋不休讚頌的清零戰略，在海外一些中國政治觀察家眼中，現在成了習近平的政治障礙，然而，習還在不斷地要求：堅決清零不動搖，他為什麼那麼狂熱？

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多重禁閉，強制隔離，大幅壓縮國際航線，不向中國公民發放新護照，不斷的核酸檢測……這在海外看起來簡直不可思議。

與西方疫情大流行期間造成的長時間癱瘓相反，中國2020年春季差不多恢復了接近正常的生活，自此，中國的防疫政策被歌頌為習近平的英明領導，被宣傳為中國制度優越於自由民主制度的證明。

習近平是堅定且狂熱的清零政策的捍衛者，清零已和這位68歲、準備在年底前獲得第三任的他本人密不可分。

然而，目前襲擊中國的奧米克戎變種凸顯了這一清零政策的有害的一面，反過來損害了習近平的形象。

最近幾周，上海數百人死於新冠病毒，已經被封鎖了將近兩月的上海人，疲憊不堪，有種末日感。

中國經濟也出現了嚴重的問題，用李克強的話來說：“複雜嚴峻”，造成這一局面的理由很簡單，清零，封城，阻礙了中國人旅行，消費，甚至去工作。更不用提封城給供應鏈造成的嚴重紊亂。

中國周一公布了兩年來最差的業績，消費處於最低水平，失業率接近歷史最高水平。牛津大學教授Vivienne Shue告訴法新社："現在不放寬清零政策，可能使中國的戰略顯得食古不化，沒有創造力，也不明智。

但是習近平要求繼續清零不動搖，他堅稱這是為了“人民至上，生命至上。”習近平到底為什麼如此頑固？

今年對習近平很關鍵，秋季召開中共20大，除非發生意外，中共領導集團應該讓他第三次連任中共總書記。

奧米克戎擾亂了習有條不紊自我接班的步驟，經濟局勢很嚴重，總理李克強扮演起消防隊長，緊急出面救火。他要求官員們行動起來，採取措施挺經濟。

但是面對社會不滿，各地官員沒有多大行動的餘地。

中國國家主席習近平，十年來已經是中國最強大的領導人，現在他的名字如此緊密地和清零聯繫在一起，所有官員沒有其他選擇，支持清零，就是支持習近平，必須一絲不苟地執行清零政策。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院學者吳木鑾（Alfred Wu）表示，“否定清零，也就等於否定習近平”。清零可以讓官員晉陞，也可以免除官員的職務。已經有一些官員已經因為沒有認真執行清零政策被罷免了職務。

上海封城引發的嚴重混亂，造成嚴重的次生災害，引發民怨，人們對習近平親信、上海市委書記李強的前途提出了疑問。

李強曾被視為未來的總理人選，但美國政治風險諮詢公司『透視中國』分析，李強晉陞的可能性仍很大。

習近平是否在黨內遭到反對？美國華盛頓特區美國大學專制政權專家約瑟夫-托里吉安（Joseph Torigian）說，"很難知道黨的精英們在衛生問題上是否有不同於他的意見"。而且無論如何，"中國的政治不是人氣的競爭，這個標準不是獲得權力的決定性因素"。

根據『透視中國』報道，在距離中共十二大隻有幾個月的時間裡，放棄清零政策，無論如何對習近平來說都存在巨大風險：形同"政治自殺”。