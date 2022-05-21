發現26例新冠陽性 北京一小區數千居民被連夜拉走隔離

中國，新冠防疫，北京

根據中國社交網絡上廣泛傳播的圖片和官方通知，北京市一個居住小區因發現26例新冠檢測陽性，區內數千居民在周五（5月20日）夜間被連夜拉走隔離，居民被威脅如不服從將受到懲處。

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法新社報道，位於北京東南的南新園小區共有超過13000多居民，儘管病毒檢測呈陰性，但他們仍然被連夜拉走，送往指定酒店隔離。朝陽區衛生部門公告說，“專家決定，從5月21日午夜開始，南新園的所有居民將被隔離7天，" 通知要求居民對此給與配合，“否則將承擔法律後果”。

網絡社交平台上傳播的照片顯示，數百人帶着行李在黑夜裡排隊等待登上巴士。

一位居民在微博上抱怨說， "小區的一些人從4月23日開始已經被在家裡關了28天，而從那時至今我們的檢測結果都是陰性”。他說，"我的許多鄰居都是老人或者家裡有年幼的孩子“。

據居民在微博上的討論，他們被通知攜帶衣服和必需品，並被告知將對他們的家進行消毒。

北京正面臨新冠開始以來最大的疫情。自4月底以來，奧米克榮變體感染病例已共計超過1300多，導致餐館、學校和旅遊景點無限期關閉。中國堅持清零防疫政策，措施包括關閉邊境、大規模檢測、城市封禁及對陽性病例強制隔離等。上個月，上海有數千居民被送往臨時檢疫中心隔離，這個人口2500萬的大都市已被封禁數周，導致許多人得不到足夠食物醫藥，無法就醫。周六網民在微博上討論擔心北京會出現上海的類似情況，一個網民留言說 "這裡和上海的情況完全一樣，最初是停水停電，然後要求交出鑰匙....再然後對房屋進行消殺。電器、傢具、衣服、食物都被毀了“。這條留言獲得300多個點贊。