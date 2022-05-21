中國經濟陰影下國際金屬掉價

中國經濟 / 原材料

銅、鋅、鋁等等。。。，數種金屬的價格在過去兩個月里價格有所鬆動。中國需求縮小不是沒有影響。中國經濟陰影下，國際金屬市場走低。這是本台RFI法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）在本周節目中的關注議題之一。

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本台RFI法文網2022年05月18日星期三在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者Marie-Pierre Olphand的一篇最新報道指出，銅和鋁的價格現已跌回到2022年年初時水平。鎳（nickel）也是如此，還有鋅（zinc）在一個月里跌掉1000美元。鋁（aluminium）和錫（étain）則是在兩個月里下跌了2000多美元。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

本台RFI這篇法文專欄報道的原標題為[Baisse du prix des métaux industriels: l’ombre de la Chine]。換做中文可譯作[工業金屬價格降低：中國的陰影]。下面做簡介以供分享。

市場擔憂中國經濟狀況 -

據本台RFI法文«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報導指出，當前金屬的國際價格水平依然處於過去十年裡的歷史性高位。但專家家們在表述上已把三月初，俄羅斯發起進攻烏克蘭初期時所使用的[高度恐慌]一詞，拋之腦後。一名對話人向本台法廣RFI記者解釋說，現在類似喘息，而深層的擔憂則是中國的增長。

市場預防中國需求減弱 -

法廣RFI的這篇法文報道指出，市場提早準備需求減少，價格回落。就此，法國高校國立工藝院（CNAM-Conservatoire National des Arts et Métiers）的學者、原材料經濟學教授表示，中國的增長總是解釋市場基本趨勢的第一要素。當中國掃貨購買穀物，或減少對金屬的消費，是中國在引導市場。今天是如此。由於嚴厲的衛生措施和染疫人數反彈，中國工業活動頓步。市場提前為需求減少做準備，價格應聲而落。但專家們認為，行情目前還沒有反轉，只是在糾正價格。

中國最大供應商最脆弱 -

對中國需求放緩的擔憂，尤其是在那些主要的對華出口國。他們對中國經濟放緩十分敏感。在非洲，剛果民主共和國就屬於這種情況。該國的銅和鈷（cobalt）主要運往中國。幾內亞是中國最大的礬土（bauxite）供應商，這種礦物可以提煉出鋁。目前，三月份的海關數據還沒有顯示幾內亞礦物對華出口減少。2022年03月比2021年03月還有所增加。但中國的所有夥伴方都難免會遭受衝擊。

市場有待中國宣布措施 -

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）在2022年05月21日星期三刊出的這篇報道最後提到，法國智庫亞洲中心（Asia Center）的學者認為，肯定中國會放緩，但並不確切知道市場對此衝擊的反應。中國港口的重啟或宣布有利中國經濟的措施就足以讓市場有反應。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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