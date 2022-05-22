中國學者指俄出兵理由荒唐 俄烏戰爭對中國有害無利

俄羅斯侵烏戰爭

2022年5月22日，無人機拍攝的烏克蘭南部港口城市馬里烏波爾。經過近三月的狂轟濫炸，俄羅斯佔領了一座廢墟。

中國國防大學教授公方彬近日撰文直指俄羅斯選擇了一條被人類文明淘汰的復興之路，出兵烏克蘭理由站不住腳。而清華大學國際關係學院院長閻學通則認為，俄烏戰爭對中國有弊無利，並指同盟不是“我幫助你侵略別人”。

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在中國官方至今不肯承認俄羅斯侵烏事實，以及官媒一片照搬俄官方輿論的氛圍中，一些異議的聲音在中國學界漸漸浮出。除了月初中國駐烏克蘭前大使高玉生在一場研討會上判斷“俄羅斯已經顯露敗象”外，中國國防大學教授公方彬的文章更為尖銳。

公方彬日前在微信貼出的文章指出，俄羅斯總統普京選錯了國家“復興”道路，至今醉心於土地佔有，這種觀念落後是導致俄羅斯軍事和能源之外乏善可陳的原因，也是走向鐵血道路的內在動因。

他認為，“今天的國家影響力和引領世界的能力主要看政治經濟文化科技先進與否，如果你走在世界前列就能夠贏得別人尊重，談不上威脅感，除非你威脅別人不成被圍毆”.

對俄羅斯聲稱出兵烏克蘭是因為北約東擴威脅其安全空間，公方彬指出：“到目前為止，我尚未想清俄烏戰爭之前哪個國家有膽子侵略世界第二軍事大國，俄羅斯也屢屢向世界明示誰也不敢動其一寸國土”。

因此俄羅斯所謂面臨安全威脅的理由站不住腳，且美國等西方國家一直勸說俄羅斯不要發動戰爭，在開展之初並未幫助烏克蘭。

公方彬的文章後遭微信平台以違規為由刪去。

而清華大學國際關係學院院長閻學通則從另外的角度分析俄烏戰爭的後果，他在5月9日在鳳凰衛視專訪節目中分析，俄烏戰爭到目前為止，從全球化的角度看，給中國除了帶來損失傷害，沒有任何好處。因為中國是全球最大貿易國，逆全球化的發展趨勢對中國一點兒好處都沒有，俄烏衝突加劇了逆全球化趨勢。

他還解釋“同盟”的含義不是盟友進行戰爭的時候自己自動參加戰爭，“同盟是當你的盟友被別人侵略，他進行反侵略戰爭的時候，你自動捲入戰爭，同盟條約是‘我幫助你、保護你’，不是‘我幫助你侵略別人’”。

這段話語焉不詳，不知是否暗示中俄不同一般的關係？中國與俄羅斯並不存在正式的軍事盟約，但普京與中國領導人習近平2月4日在北京發表宣言，表明雙邊合作無上限，無止境，被視為中俄欲取代現行國際秩序，已構成“軸心”架構，而俄羅斯在北京冬奧會結束次日，拉響侵烏序曲，也被西方媒體認為中俄領導人有過默契，但北京一直予以否認。

閻學通還指俄羅斯國內GDP已小於加拿大和韓國，根據世界銀行預測，俄羅斯今年GDP負增長11%。他質疑，“一個擁有西班牙經濟實力的國家能具有全球性的挑戰能力嗎？不可能。”他 還表示，這場戰爭使俄羅斯將來再想對世界有全球性的影響已經很困難了。