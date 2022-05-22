台灣對首輪未被納入印太經濟架構表示"將持續爭取"

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美國官方透露台灣沒有在首輪被納入印太經濟架構（IPEF），台灣外交部周日表示感到遺憾，台灣在全球供應鏈具關鍵角色，絕對符合參與IPEF資格，美國務卿布林肯曾強調IPEF具開放性與包容性，台灣未來將持續積極爭取參與。白宮國安顧問沙利文表示，美國尋求深化與台經濟夥伴關係。

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中央社消息，美國白宮國家安全顧問沙利文周日接受媒體訪問時，預先透露台灣將不會成為印太經濟架構首輪參與國家，但他強調美方期盼深化與台灣的經貿夥伴關係，台美雙邊關係的強化將與IPEF同時並進。

沙利文周日在與總統拜登前往日本的途中表示，美國正尋求深化與台灣的經濟夥伴關係，包括在高科技方面，如半導體和供應鏈。

這是拜登上任後首次訪問日本，他將參加"四方安全對話"（Quad）峰會，與日本、印度和澳洲領導人會面。地區安全問題將是議程重點。

沙利文在空軍一號上告訴記者："我們不希望見到單方面改變現狀，我們當然不希望見到軍事侵略。我們確實希望這項訊息不僅來自我們，且來自地區內和地區外的盟友和夥伴。"

他說：我們正在尋求深化與台灣的經濟夥伴關係，包括在高科技議題上，如半導體和供應鏈。

台灣外交部副發言人崔靜麟向中央社表示，外交部對台灣未獲納入IPEF首輪名單感到遺憾，台灣做為重要經濟體，在全球供應鏈扮演關鍵角色，絕對符合參與IPEF的資格。

崔靜麟表示，美國會參、眾兩院的跨黨派議員，近期均力挺台灣參與IPEF，美國務卿布林肯也公開強調，印太經濟架構IPEF是一個具開放性與包容性的架構，不會對台灣在內的任何夥伴關閉大門；因此，台灣未來仍將持續積極爭取參與。