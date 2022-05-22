啞巴也說話了 馬化騰一鳴驚人

騰訊--微信--馬化騰

2018年12月18日，阿里巴巴集團董事長馬雲（左）和騰訊董事長兼首席執行官馬化騰在北京人民大會堂舉行的紀念中國改革開放40周年大會上獲授“改革先鋒證書”。如今，中國網絡巨頭的日子並不好過。

說起馬化騰，就想到騰訊，騰訊旗下的微信。說起微信，就想到審查，刪節，封號。

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馬化騰過得很如意么？雖然微信刪帖招恨，他卻被指是中國最低調，慎言的企業家。所以不鳴則已，一鳴驚人。

他到底也沒有真正說什麼話，只是轉發了一則帖子，但那轉發的動機和帖子的內容，在中國經濟很不妙的時下，便被猜測是大有深意，而且是貼在『除了胡錫進，沒人關心經濟了』的名下，一時轟動。

胡錫進從『環球時報』總編位置上退下，近來對中國經濟的狀況頗有微詞，四月份經濟數據公布後，他曾有“觸目驚心”的之嘆。5月20日，他又發表文章說：需要拿出震撼彈級別的措施來讓市場恢複信心。

當晚就有人發表『除了胡錫進，沒人關心經濟了』一文，讚揚胡錫進說了“大實話”，作者認定胡文，“甚至有了一些‘死諫’的悲情感”，作者還批評，現在流行的政治正確是，誰去抱怨自己的企業經營和生計艱難，立即就湧出一大批人罵你“不顧全大局”，“鑽到錢眼裡去了”。

贊胡錫進說大實話，本來就容易讓人驚駭，更讓人想不到的是，騰訊集團主席馬化騰，也在微信朋友圈轉發了上文中的一段，並自己加上引言“這段描述得太形象了”：

“部分網民關心經濟的方式是：企業可以破產，但不可以裁員；企業可以破產，但不可以加班。至於甚麼叫中國經濟？他們不懂，也不關心，他們唯一關心的中國經濟就是芯片和所謂的硬核科技，至於衣食住行，都太俗不可耐了，不重要，當然，如果他們叫的外賣晚了十分鐘，他們可是會罵娘的，罵起外賣小哥來比誰都狠。”

小心翼翼的馬化騰就這麼一個“小動作”，立即引爆了輿論，考慮到中國說話艱難的現實處境，尤其是一批網絡巨頭數月來處在風口浪尖，遭“整肅”的背景，有人質疑這“真的是小馬哥說的？” 有人稱這走的分明是“微言大義”的路數。

學者張鳴評論說，“馬化騰在網上發言，基本上等於啞巴說話，連啞巴都說話了，可是大事不好。”馬化騰出面澄清：“我什麼都沒說過”。的確，他可以說不過轉了一個帖，前面加了幾個字的評論。

星島環球援引北京財視傳媒，證實是馬化騰轉發了上述文章並評論的。

有網友則批評說，“馬化騰先生怪大家不關心中國經濟，是的，作為普通網民，我更關心朋友圈和賬號信息。不知馬總何時能把封了的賬號，給大家解封？”“其實，我完全理解封號和馬無關，但是他那個怪網民不關心經濟的姿態，實在令人反感……”

馬化騰那段引文，自然是刷屏了，對他的抱怨感同身受的企業家不少，但不少人對騰訊多年來刪帖封號深惡痛絕，上海市民季孝龍說，“騰訊和馬化騰應該為他們上海封城造成的人道主義災難買單，因為他們封號、刪帖等行為間接推動了災難後果惡性發展! ”

王五四對馬化騰的批評很尖銳，“你更應該理解網民關心經濟的方式才對，你一個人大代表都無法‘關心’的事，何苦挖苦網民呢？”他還質疑：“普通網民關心有用嗎？上海人民關心了這麼久上海的疫情，除了無力感就只有默默等待。……中國所謂的企業家走到今天這個地步，中國所謂的企業淪落到今天這一步，誰該負第一第二位的責任，難道不是很清晰嗎？”

許多人心中可能一如王五四一樣“很清晰”誰是一號負責人，但大家不願明說，害怕說出去惹禍吧。

馬化騰隱晦地表達中國企業家階層的不滿，心中的壓抑很重吧？北京學者榮劍評論：“小馬膽小，膽小如鼠的人也忍不住借他人之酒杯澆自己內心之塊壘，這十幾年也是罕見吧! 商業大佬們惶惶不可終日，由此可見一斑!”

中國的科技巨頭近年來日子並不好過，因此有人呼籲“珍惜馬化騰”，華生在新浪財經發表文章，指責有人“抱着騰訊要倒黴了的心態，期待騰訊因此而引火燒身”，他指責的有無道理不論，中國目前的政治經濟環境不好是人人皆知的。這位作者從“那個敢說敢做，激勵着一代又一代創業者奮進的青年導師馬雲就此銷聲匿跡”說起：這些年開始隱退的企業家越來越多，

“拼多多創始人黃崢與字節跳動創始人張一鳴在相當長的一段時間內已經沒有二者音訊，公眾不知其去向；京東創始人劉強東已經完全退居幕後，幾乎不再出現在任何公開場合；美團創始人王興、滴滴創始人程維也將新浪微博設置為半年可見，在公開場合保持沉默；360創始人周鴻禕、搜狐創始人張朝陽與噹噹創始人李國慶還偶爾在媒體上發聲，但他們創建的企業都出現了嚴重的業務衰退，並已經退出中國商業舞台的中央。而僅剩下來一位極有分量，而且還奮戰在企業一線的互聯網大佬，也就是騰訊創始人馬化騰了。”

馬化騰居然是“碩果”僅存？讓人不寒而慄!

馬化騰轉發的文章與評論那篇『除了胡錫進，沒人關心經濟了』的文章有關，事情這麼轟動， 胡錫進因此也有了憂懼之心。

5月21日，胡錫進再發文說：“關心中國經濟的豈止老胡，各地黨委政府哪有不關心域內經濟的。”他補充說，“不要給老胡製造嚇人的罪名，也別給我戴什麼高帽。”