拜登抵日本東京 美日峰會預料觸及台海議題

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美國總統拜登周日抵達日本，這是他上任以來首次亞洲之行的最後一站。法新社稱，在朝鮮威脅、中國地緣政治擴張及烏克蘭戰爭的政治背景下，拜登周一與日本首相岸田文雄舉行高峰會，預料將聚焦烏克蘭局勢、台海議題等。另外，拜登周日致電即將上任的澳洲總理阿爾巴尼斯，祝賀他在大選中獲勝，並強調兩國同盟關係。

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拜登搭乘專機於當地時間下午5時許飛抵位於東京的美軍橫田基地，由日本外相林芳正接機。

拜登在與林芳正、美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）簡單問候，隨後搭乘美國總統專屬直升機"陸戰隊一號"（Marine One）從橫田基地起飛，飛抵位於東京都港區六本木的美軍基地後，改搭專車前往位於東京港區赤坂的美國駐日大使寓所。

拜登預計周一上午10時將造訪皇宮，會晤日皇德仁。接着將在東京赤坂的迎賓館與岸田文雄舉行高峰會談。這是兩人首度舉行面對面高峰會，一般預料會談議題包括烏克蘭局勢、台海議題等。

拜登24日上午將出席在日本首相官邸召開的美日印澳"四方安全對話"（Quad）峰會。

拜登周日致電即將上任的澳洲總理阿爾巴尼斯，祝賀他在大選中獲勝，並強調兩國同盟關係。

白宮在聲明中說："拜登重申美國對美澳同盟的堅定承諾，以及他打算與新政府密切合作，使其更加強大。"拜登與阿爾巴尼斯24日將在"四方安全對話"峰會上會晤。

澳洲聯邦大選由工黨贏得勝利，即將接任總理的阿爾巴尼斯在勝選後表示，他要促進澳洲人民團結。他並說，將於24日在東京與美國、日本以及印度領導人舉行會談。

另外，雖然印度是唯一一個尚未正式譴責俄羅斯入侵烏克蘭的四方成員國，但印度總理莫迪周日在一份聲明中表示，他計畫與拜登進行"雙向交流"。

另據"金融時報"周日引述美國官員的話報導，美國、日本、澳洲和印度將在東京舉行的"四方安全對話"峰會上公布一項海事倡議，遏止印太地區非法捕魚情形，藉此反制中國漁船行徑。面對中國日益強硬的態度，這些國家已經加強合作。

報導中說，這項海事倡議將利用衛星科技，透過連接新加坡和印度的監測中心，創建一個從印度洋到南太平洋的非法捕魚監控系統。