波蘭總統杜達在烏克蘭議會發表演說稱："無條件支持烏克蘭加入歐盟"

烏克蘭/歐盟/波蘭/俄羅斯

周日到訪基輔的波蘭總統杜達在烏克蘭議會發表演說，他表示"無條件支持烏克蘭加入歐盟的申請"，他認為，俄羅斯軍隊屠殺平民之後，與莫斯科關係已經不可能“一切照舊”。俄羅斯談判代表表示，俄羅斯已準備好與烏克蘭恢復談判，但繼續談判的主動權在基輔手上。

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法新社報道， 作為自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來第一位在烏克蘭議會發表講話的國家元首，波蘭總統杜達的講話幾次因議員們起立鼓掌而中斷。杜達承諾，將為烏克蘭加入歐盟進行不懈的努力。

杜達表示，"儘管情況複雜，儘管(烏克蘭加入歐盟）仍然存有疑慮，但我們必須尊重那些為歐洲而流血的人民"。杜達在與烏克蘭總統澤連斯基聯合舉行的記者會上說，"我毫不懷疑歐盟會對烏克蘭做出這樣的姿態”。

杜達的表態與法國負責歐洲事務的國務秘書博納關於烏克蘭加入歐盟的說法完全不同。博納周日在接受媒體採訪時表示，"我們必須實事求是，如果你說烏克蘭6個月或一、兩年後會加入歐盟，就是在說謊"。他認為，烏克蘭加入歐盟"可能會花15或20年，會耗費很長時間。"

博納並說："我不想給烏克蘭人任何幻想或謊言。"他重申法國總統馬克龍提議設立一個比較鬆散的"歐洲政治共同體"（European political community），以此協助烏克蘭加快與歐盟整合速度。但這項提案遭到澤連斯基的反對，他譴責"這類妥協作法"，並堅持立即展開賦予烏克蘭完整歐盟成員國地位的程序。

烏克蘭外長庫列巴周四指責“某些國家”在烏克蘭加入歐盟的候選資格上給予“二等待遇”。

德國總理朔爾茨此前也表態稱，不贊成批准烏克蘭加入歐盟的程序"走捷徑"。

在俄軍入侵烏克蘭後，澤連斯基希望烏克蘭能快速加入歐盟。而烏克蘭轉親西方被認為是俄羅斯總統普京2月24日入侵烏克蘭的主要原因之一，但其他歐盟領導人對讓烏克蘭快速入盟持謹慎或反對的立場。

馬克龍提出的"歐洲政治共同體"建議將在6月底的歐盟峰會上進行討論。

另據法新社消息，俄羅斯談判代表梅丁斯基（Vladimir Medinsky）周日表示，俄羅斯已準備好與烏克蘭恢復談判，他稱，中止談判責任在基輔方面。"現在球在他們一邊"。

梅丁斯基周日接受白俄羅斯電視台採訪時說， “就我們而言，我們準備繼續對話”​​。他並說：“暫停談判完全是烏克蘭的提出的，俄羅斯從未拒絕談判”。

俄羅斯入侵烏克蘭初期，兩國代表團會定期舉行面對面與視訊會談；烏俄外長於3月在土耳其磋商，隨後雙方又在伊斯坦布爾舉行代表團會議，此後談判停滯，迄今仍無具體成果。

烏克蘭總統府顧問兼烏方首席談判人員波多利雅科（Mykhailo Podolyak）17日表示，由於先前談判缺乏實質進展，與莫斯科的和談已經"暫停"。

波多利雅科周六也說，如今基輔對戰爭的立場變得更堅定不妥協。烏克蘭相信，讓步只會適得其反，因為任何停火協議之後，俄羅斯只會打得更兇。他還強調，基輔不會接受任何有關割讓領土的協議。