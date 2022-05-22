聯合國人權高專到訪新疆前夕  世維大會與人權組織呼籲公開透明

新疆/人權

根據聯合國人權高專辦發布的公告，聯合國人權事務高級專員米歇爾・巴切萊特（Michelle Bachelet）將於明天周一抵達中國廣州，對中國的新疆地區展開為期一周的訪問，公告表示，巴切萊特女士將訪問新疆的喀什與烏魯木齊，並且在訪問的最後一天，5月28日舉行記者會。不過，公告並未披露巴切萊特訪問的具體細節，也沒有確認此次訪問是否是此前高官員所強調的「不受限制的」訪問。

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人權觀察等組織近日反覆呼籲高專辦公布訪問條件，強調此次訪華將是聯合國人權高級專員自2005年以來首次訪華，他將考驗人權高專巴切萊特公信力。

世界維吾爾大會組織5月13日前往日內瓦要求會見高專辦官員，呼籲公布訪問條件及其行程，但卻並未獲得回應，也始終未能獲得巴切萊特本人的會見。親自遞交請願書的世維大會項目協調負責人向法廣表示，擔心，此次訪問將被中方所利用，擔心即將發表的聯合國人權高專辦有關新疆的人權報告將為中國背書。

世維大會發言人迪利夏提這樣向法廣表示：“我認為巴切萊特的訪問不可能取得我們期待的結果，因為在今天中國的狀況下，沒有任何人膽敢向她講述真實的情況，即使當局組織一些單獨的會見，出席會談的人也不可能說真話。相反，此行很可能會被中國政府利用，作為人權外交的資本”。

親自前往日內瓦要求會見聯合國人權高級專員的世維大會項目協調人Zemretay Harkin向法廣表示，世維大會多年來要求會見聯合國高級專員但卻始終未能如願以償，5月13日在日內瓦也同樣是失望而歸，聯合國方面並未介紹巴切萊特此行的具體信息。她說：“聯合國高級專員此行具有重大的歷史意義，因為這是自2005年以來聯合國人權高級專員首次訪華，也是聯合國人權高級專員首次訪問維吾爾地區。但是，從一開始就很明確，中國政府不可能允許不受限制的訪問，聯合國方面對此也十分清楚，在這樣的前提下，此次訪問的具體目的究竟是什麼？對我們來說，這是中國政府做宣傳的一次機會。此次訪問莫非是為了補充聯合國早就應該公布的有關維吾爾人的調查報告，該報告原本應該在去年9月公布，但是，八個月之後，到目前為止，卻依然沒有任何消息，而該報告應該成為許多國家以及聯合國預防種族屠殺等機構對待維吾爾問題的參照文件，所以，對我們來說，該報告確實舉足輕重，我們多次要求在專員出訪之前公布，但是我們並沒有看到相關報告的任何內容。在這樣的前提下，我們對此次訪問的具體條件與內容都十分擔憂。”