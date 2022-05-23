對俄國侵烏感到羞恥 俄駐聯合國外交官公開辭職

俄羅斯侵烏戰爭

在瑞士日內瓦的一座聯合國大樓頂上，聯合國旗幟隨風飄揚。一位資深的俄羅斯駐聯合國日內瓦辦事處外交官鮑里斯-邦達列夫（Boris Bondarev）對普京發動戰爭“感到恥辱”，公開辭職。

反對俄羅斯侵烏的俄羅斯常駐聯合國外交官鮑里斯·邦達列夫（Boris Bondarev）發表公開辭職聲明，表示自己從未為自己的國家感到如此羞恥。

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駐聯合國日內瓦辦事處的資深外交官邦達列夫在公開信中表示：這場戰爭是“血腥、愚蠢和絕對不必要的，在我20多年的外交生涯中，我經歷了我國外交政策的多次轉變，但我從沒有像今年2月24日那天對我的祖國感到那樣羞恥”。

鮑里斯·邦達列夫周一在接受電話採訪時說。“普京既是戰犯又是獨裁者。”

現年41歲的邦達列夫提到的2月24日，正是俄羅斯總統普京發動侵略烏克蘭的首日。邦達列夫自2002年以來在俄羅斯外交部工作，2019年派駐聯合國日內瓦辦事處。

邦達列夫在公開信中說，“普京挑起的侵略烏克蘭的戰爭，事實上是一場反對西方的戰爭，它不僅僅是對烏克蘭人民犯罪，也許是對俄羅斯人民最嚴重的犯罪，用一個大寫的字母Z擋住了我們所有的希望和我們的國家成為一個自由和繁榮社會的光明前景。”

聯合國觀察組織(UN Watch)主任希勒-諾伊爾說，根據幾個消息來源，這不是俄羅斯外交官出於同樣理由的第一次辭職，但可能是最公開的一個，應該鼓勵其他同事效仿。

他補充說："美國、英國和歐盟應該在自由世界中起帶頭作用，建立一個方案，通過為這些外交官及其家人提供保護和經濟保障以及定居的條件，鼓勵更多俄羅斯外交官叛逃。