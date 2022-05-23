張文宏報告：在疫苗接種率高的國家，奧密克戎病死率與流感接近； 李強堅持習近平動態清零政策

動態清零

5月22日，復旦大學附屬華山醫院感染科主任、中國國家傳染病醫學中心主任張文宏教授表示：奧密克戎有一個基本的繁殖數（R0），也就是說一個人可以傳染9.5個人。曾經通過非藥物性的干預措施（NPI）都可以非常好的達到清零，但是當基本的繁殖數R0值等於9.5時，這一波疫情在全球基本上就已經控制不住了。

廣告 繼續瀏覽後續

張文宏是在中華預防醫學會第七屆呼吸疾病預防與控制學術會議上作題為《新冠肺炎全球流行背景下我國防控策略的實施》的演講報告時說這番話的。

張文宏說，和西湖大學一起合作發表了相關論文。比較了炎症通路以及炎症的強度，發現了奧密克戎引起的對宿主的炎症應答確實比流感要輕一點，但是它的炎症反應在脆弱人群中還是比較嚴重的。也就意味着奧密克戎會誘發一定程度的炎症反應，但是程度要弱於流感。如果病人年齡比較大，而且基礎疾病比較重，這種炎症反應有可能就是致死性的。

張文宏教授把韓國和澳洲這兩個國家的病亡率做了一個比較， 這兩個國家的病亡率還是比較接近的，基本上都是維持在0.09%~0.1%之間。在國際上這個數據與流感也比較接近。這樣一個病亡率也是最近各個國家對奧密克戎的一個描述，是比較統一的數據。但這些國家的疫苗接種率都是非常高的。

張文宏的觀點接近中國另一位著名專家鍾南山的意見。今年三月鍾南山和中國呼吸疾病國家重點實驗室副研究員關偉傑在中國科學院英文期刊《國家科技評論》上，聯名發表了《在當前中國新冠疫情期間的重新開放策略》一文(https://academic.oup.com/nsr/article/9/3/nwac054/6564385?login=false)。文章說，從長遠看，動態清零是不能一而再，再而三地持續下去的。要加強中國全國範圍的疫苗接種。

另據“上海發布”微信公眾號消息，上海市委書記李強指出，當前疫情防控正處於向常態化防控轉換的關鍵階段，要深入貫徹落實習近平總書記重要講話和指示批示精神，毫不動搖堅持“動態清零”總方針。要聚焦放開後更強的流動性、更複雜的場景，加強跟蹤研究， 把“控得住”和“放得開”統一起來。這是李強5月21日主持召開疫情防控專家座談會時的表態。

中國國家衛生健康委新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年教授4月10日在上海接受了記者採訪時表示： 上海具備動態清零的條件。 我們沒有戰勝不了的困難。靠應對德爾塔的方式來抗擊奧密克戎有難度，也意味着要採取更為果斷堅定的措施。抗擊這輪疫情，需要從最基層的老百姓、組織，到上面的區級、市級形成有效的系統和聯動，進一步統一思想、堅定信心。

根據清華大學的官方履歷(https://vsph.tsinghua.edu.cn/info/1018/1180.htm)，梁萬年教授在擔任首都大學預防科學系／公共衛生與家庭醫學學院副主任院長，教務長，研究生院院長，副校長等好幾個領導職位的同時（1997-2003年），用與全日制博士生同樣的時間 （2000-2003），在中國協和醫科大學完成了流行病與衛生統計學的博士階段的學習和訓練， 獲得博士學位。