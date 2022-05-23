澤連斯基：準備會晤普京談判結束戰爭 20國承諾向烏克蘭提供更多武器

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烏克蘭總統澤連斯基周一表示，普京是他唯一準備會面的俄羅斯代表，而討論唯一的話題是結束烏克蘭戰爭。美國國防部長奧斯汀周一宣布，20個國家承諾向烏克蘭提供更多軍事武器。聯合國最新統計：受俄烏等衝突影響，全球超過1億人流離失所。

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路透社消息，澤連斯基周一線上參與瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇，他呼籲各國向烏克蘭提供更多武器，並對俄羅斯實施最大程度制裁。

澤連斯基還表示，由於俄羅斯針對佔領下的烏克蘭平民的態度，使到兩國之間組織談判越來越艱難。

任何以武力佔領克里米亞的企圖，都會是成千上萬的平民淪為犧牲品。俄羅斯於2014年吞併克里米亞。

澤連斯基表示，如果烏克蘭"在2月（俄國侵略烏克蘭時）就立即獲得我們100%的需求"，那麼將會挽救數以萬計的生命。他說："這就是為什麼烏克蘭需要我們要求的所有武器，而不僅是那些已經提供的武器。"

他並呼籲對俄羅斯實施石油禁運，對俄羅斯所有銀行採取懲罰性措施，以及避開俄羅斯資訊科技產業。澤連斯基說，所有外國企業都應該離開俄羅斯。

另據法新社消息，美國國防部長奧斯汀周一宣布，在周一舉行的盟國會議上，20個國家承諾向烏克蘭提供更多武器，以應對俄羅斯軍隊。

奧斯汀表示，“今天的會議進行得很順利，許多國家將向烏克蘭軍隊提供急需的火炮彈藥、海防系統、坦克和其他裝甲軍車”。

44個國家代表周一在線上參加了“烏克蘭防禦聯絡小組”的第二次會議，討論在目前衝突階段向烏克蘭提供更多軍事援助。這個小組聽取了烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）有關3個月來烏、俄戰爭現況的簡報。

奧斯汀說："我們今天與列茲尼科夫和他的團隊齊聚一堂，比較深入且一致了解到烏克蘭的優先需求以及戰場狀況。"他表示，許多國家承諾捐助迫切需要的砲彈、沿岸防衛系統以及坦克車和其他裝甲車。也有些國家表示，願意訓練烏克蘭軍隊。

奧斯汀說，丹麥承諾運交烏克蘭魚叉式（Harpoon）反艦導彈系統，捷克將提供攻擊直升機、坦克車和火箭系統。

另據聯合國難民署周一表示，受俄羅斯在烏克蘭發動戰爭等衝突影響，全球流離失所的人數首度突破1億大關。