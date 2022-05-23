石油禁運將改變德國人的出行行為

俄羅斯侵烏戰爭

烏克蘭戰爭和中國對戰爭的立場始終是德國媒體關注的話題。

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德國總理朔爾茨周日啟程訪問非洲。他首次非洲之行要發出的信號是，即便是戰爭時期，德國也沒有忘記非洲。但媒體同時報道說，他前往非洲，也是為了爭取更多對抗俄國總統普京的盟友。

儘管如此，朔爾茨繼續受到德國多方批評。比如，德國聯邦議會4月底決定，相烏克蘭提供重武器。但引缺乏彈藥，該決定住進尚未落實。聯盟黨議會黨團主席默爾茨因此批評朔爾茨玩雙重遊戲。

又比如，《柏林日報》引述波茨坦軍事歷史學家Sönke Neitzel的話批評說，朔爾茨警告俄國升級烏克蘭戰爭的話語在“外交政策上不明智，甚至有風險。”他認為，朔爾茨向普京顯示了他的膽怯和恐懼，由此提升了西方軟弱的形象。而這正是讓普京一開始就敢於發動戰爭的原因。

《周日版法蘭克福彙報》關注的是對俄羅斯的能源禁運。該報認為，歐洲必須儘快獨立於俄羅斯的石油和天然氣。盧森堡能源部長呼籲，在歐盟範圍內採取步調一致的限速措施，因為速度較慢的汽車使用的燃料更少。這個提議有道理，而且適當。但德國是歐洲唯一一個仍然允許公民在高速公路上飆車的國家。到目前為止，每個政府都迴避了限速。但一旦限速，德國人的出行行為將發生重大變化。汽車的地位會大大降低，由鶴立雞群降低到只是眾多交通工具中的一種而已。有些人會覺得很可惜。但德國特殊道路的終結終會以這樣或那樣的方式到來。也許，普京的戰爭是一種催化劑，讓人們認識到，自由不是從油門踏板的角度來衡量的。

德國《商報》發現，印度正從俄羅斯購買越來越多的廉價石油。中國則還沒有決定。歐盟希望抵制俄羅斯石油，並正在全力制定對俄羅斯石油禁運的最後細節。自二月以來，俄羅斯已從歐盟國家獲得近100億歐元的石油收入。現在，這一狀況將被結束。但專家們警告說，特別是兩個國家可以抵消正在計畫中的石油禁運，即印度和中國。一位德國石油專家指出，土耳其和印度已大幅增加了從俄羅斯購買的石油。由於需求下降，中國暫時還沒有什麼動作。但如果北京增加從俄羅斯的石油進口，僅中國一個國家就可以補償俄國對整個歐洲的石油禁運。但另一些專家認為，中國沒有能力或意願通過收購來完全抵消歐洲的禁運，至少在短期內不會這麼做。