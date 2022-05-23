美防長奧斯汀：美國對台灣“一個中國”政策沒有改變

美國/台灣/中國/武力威脅

美國國防部長奧斯汀周一表示，美國對台灣的“一個中國”政策“沒有改變”。此前美國拜登總統表示，如果中國對台灣動武，美國將以軍事介入。中國的國台辦周一晚間表示：美打台灣牌是"玩火"。

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法新社消息，奧斯汀周一在接受媒體詢問有關拜登訪問亞洲時發表的談話時說， “美國的政策沒有改變”。

美國總統拜登周一稍早表示如果中國武力犯台，美國會動用武力軍事防衛台灣。

拜登這番言論，似乎背離美國目前所謂的戰略模糊政策。

當拜登在日本東京被記者問到，如台灣遭受中國攻擊，美國會否保衛台灣，他回答"會的"。拜登還說："這就是我們做過的承諾。我們同意一中政策，也簽署過相關文件，從而據此達成之後各項協議。但(台灣）是可以武力佔領的想法完全不合適”。

拜登講話數個小時後，在五角大樓舉行的新聞發布會上，當被問及拜登聲明的含義時，國防部長奧斯汀表示，美國的政策沒有任何改變。

奧斯汀說，“正如總統所說，我們的一個中國政策沒有改變”，"他重申了這一政策以及我們對台海和平與穩定的承諾。”

奧斯汀並表示， “拜登還強調了我們在《台灣關係法》中的承諾，即賦予台灣自衛權”。他說， “所以我再說一遍，我們的政策沒有改變。”

另外，針對拜登"美國將以武力保衛台灣"的言辭，中國國台辦周一對此聲稱，企圖打"台灣牌"、"以台制華"是在"玩火"，並指台灣民進黨政府應"立即停止倚美謀獨"。

中國國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮周一晚間以"答記者問"名義的書面方式宣稱，"台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉"。她說，"一個中國原則"是中美關係的政治基礎，敦促美方停止違背一中原則和中美三個聯合公報規定的言行。

她表示，企圖打"台灣牌"、"以台制華是在玩火"，"玩火者必自焚"。

朱鳳蓮把中國對美國的不滿導向民進黨政府，宣稱"民進黨當局勾結外部勢力，頑固進行謀獨挑釁，造成當前台海局勢緊張動蕩，她並"正告民進黨當局，立即停止倚美謀獨，否則不會有好下場"。