習近平統治能力廣受質疑

中國-新冠病毒

儘管從黨國體制看，身兼總書記、國家主席、中央軍委主席的習近平是強大無比的，今年秋天自我接班似乎也不應成為問題。

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一些觀察家指出，習近平在黨內，在民間引起的反對越來越多，尤其不得人心的清零政策加劇了這一趨勢，但支持率高低，在中國這樣的體制下並不重要。美國華盛頓特區美國大學專制政權專家約瑟夫.托里吉安指出， "中國的政治不是人氣的競爭，這個標準不是獲得權力的決定性因素”。『北京之春』榮譽主編胡平分析，在這種獨裁體制下，領導人無須乎多數民意或多數黨意的支持，也能高居權力寶座。

然而，中共向來強調“民心”“黨心”，尤其強調領袖得到了“人民的愛戴”。而中共總書記習近平在最近一系列有關“抗疫”的講話中，也特彆強調之所以“堅決清零不動搖”是為了“人民至上，生命至上”。清零若成功，將使“親自指揮”抗疫的習近平成為“英明領袖”。

現在中國出現的情況使習近平的這種說法自相矛盾。媒體人石扉客描述了這一悖論，“上海封城40多天，市民們前半截最擔心的是就醫問題和物質保障問題，後半截最擔心的是被集中隔離和被入戶消殺，總之唯一不擔心的就是病毒本身。”

上海清零抗疫，嚴厲封城，造成嚴重的人道災難，實際的結果背離所謂人民至上生命至上，病毒引起的損失根本無法與次生災害造成的後果同日而語。

上海居民的不滿到了什麼程度，一個拒絕被警察強拉去方艙的青年發出的“我們是最後一代”的吼聲就是一個明證。在一個被強迫實施計畫生育數十年結果發現人口劇減、當局匆忙改弦易轍鼓勵青年夫妻多生孩子的背景下，這句寧肯斷子絕孫，寧願躺平也不願屈服的誓言，引起了強烈的共鳴。

狂熱的清零政策使得習近平所說的“人民至上，生命至上”在上海，在許多實施嚴酷清零政策的地方失去了公信力。從上海民間傳出的種種說法可知，人民怨怒衝天，受到的屈辱一言難盡。

中國戰略智庫分析研究員鄧聿文指出，中共向來強調所謂黨心民心，習倘若真正在乎這點，他應該看到，黨心民心正在發生不利他的變化。他認為，上海抗疫出現的種種亂象讓越來越多的人對習的能力和統治失去信心。

而法國世界報分析，中共自改革開放以來，形成的我給你繁榮，你給我服從的某種程度的政權和人民之間達成共識正在破裂。

習近平罔顧經濟只顧鞏固個人權力的清零舉措，導致中國經濟出現罕見的衰退，四月份的經濟數據甚至連一些中共的宣傳人員都承認“驚心動魄”。

而彭博經濟研究所評估，中國今年的經濟增長會跌至2%，遠低於官方設定的5.5%，這將是被稱之為“十年浩劫”的中國文革結束的那一年---1976年以來最低的水平。專家分析造成這一經濟嚴重下跌的原因與習近平的清零、封城，停產，切斷供應鏈，不能旅遊，均有重大關係。

習近平自上台不久就從國務院總理李克強手中拿走了經濟決策權，現在經濟局勢危矣，李克強頻頻發表講話，如同救火隊長一樣搶救經濟。

李克強搶救經濟給人造成習降李升的錯覺，習的權力沒有任何減少，李似乎也不可能從習手中奪取權力，一些報道援引黨內知情人士稱，李希望對未來的總理人選起到作用，他能做到嗎，存疑。但是李的行動，至少襯托出習親自指揮的狂熱清零，使中國經濟倒退到了什麼地步。

中國的經濟被清零清到這種地步，也絕不是李克強憑着三板斧就能力挽狂瀾的，而一些分析認為，習在這個關頭，更不可能承認清零失敗，他絕不會認輸，清零已和他如此緊密地聯繫在一起，對各級官員來說，不清零，等於對習本人不忠。

民怨，黨內對習的不滿削弱了習的威信，“救經濟”一派似乎很有聲勢，在“黨心民心正在發生不利他的變化”的情況下，甚至在某種程度上失去“黨心”後，且的確存在着強大的反對習近平的力量的局面下，習可能會採取更加嚴酷的鬥爭手段來鞏固權力。

法國中國問題專家高德蒙(François Godement)指出，中共總書記習近平與我們自1970年代末以來所了解的其他中共最高領導人不一樣。新皇帝是一個對內強硬、對外擴張的人，有決心，也很頑固。鬥爭，是他最喜歡的方式之一。

政治學家吳國光預測在七八月份以前，習會對黨內高層政治人物進行清洗，“他要藉此來進一步威懾黨內精英，使得各種各樣有可能挑戰他的力量不敢有所動作，甚至也不敢發出進一步的聲音。但同時也藉機清除他不喜歡的人，空出位子來提拔他所喜歡的人等等。”“二十大代表在陰影下，戰戰兢兢走進會場”，一致通過習近平連任，而這一連任很可能通向終身制。

一些專家指出，有關二十大的人事安排將是衡量習的政權是否真正穩固的重要指標。比如習的親信，上海市委書記李強能否入常就是檢驗習近平權威的一個標誌。有人認為李強仍然能夠入常，否則將嚴重削弱習的威信，但鄧聿文的看法是，上海防疫搞得天怒人怨，李強入常亦非鐵板釘釘。他預料，中國的清零政策照這樣走下去，20大前，還會出現一些意料不到的事情。