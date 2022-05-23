新疆/人權

【視頻】聯合國人權負責人開始對新疆的訪問

聯合國人權事務高級專員米歇爾-巴切萊特5月23日起對中國新疆進行為期一周的訪問。美國希望中國政府在聯合國人權事務高級專員米歇爾-巴切萊特5月訪問中國及其西部的新疆地區時"不受阻礙和不受監督"。 AP - Martial Trezzini

作者： 艾娃 1 分鐘

聯合國人權事務高級專員巴切萊特於5月23日星期一開始訪問中國，和北京討論針對新疆穆斯林少數民族維吾爾人的鎮壓問題。 自2018年以來，聯合國官員一直在與北京合作，以獲得自由且有意義地進入新疆的 "通道"，而一些西方國家則譴責聯合國對中國的寬鬆態度。和法廣同屬法國世界媒體集團的法國電視24台就此進行了報道。