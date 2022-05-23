馬祖列島可能會成為亞洲的頓涅茨克？

中美關係

美國總統拜登表示，若中國武力侵犯台灣，美國將保衛台灣。中國外交部對此表示強烈不滿和反對。消息傳來，立即引起了德國媒體的關注。多份媒體表示，拜登的亞洲之行是要削減中國在亞洲的影響力。

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德國《明鏡》周刊表示，美國的許諾非同尋常。美國表示將武力保衛台灣，這實際上首先意味着武器交付。就受到襲擊時的軍事援助問題，他故意沒有作出明確答覆，因為這會被北京認為是違反了“一個中國政策”。通過這種“戰略上的模糊性”，美國希望讓北京不知道華盛頓在發生戰爭時會做出什麼反應。迄今為止，美國在亞洲只為其親密盟友日本和韓國作出了正式的軍事援助擔保。美軍在那裡也有軍事基地。

拜登去年底已經宣布，美國有義務在台灣受到襲擊時提供援助。然而。白宮隨後立即明確表示，這並不意味着背離之前的政策，與台灣的關係受1979年“台灣關係法”的約束。現在，白宮也再次試圖將拜登的言論相對化。白宮發言人表示，美國總統重申了美國目前的政策，包括美國對幫助島國自衛的理解。

《法蘭克福彙報》報道說，馬祖列島是台灣的一部分，但許多居民視自己為中國人。中國聲稱它們是自己的領土，並以不斷侵犯領土的方式來考驗台灣政府。天氣好的時候，可以從中國挖泥船上看到馬祖列島。因為這些島嶼離中國海岸只有九公里，而台灣的首都台北則在170公里之外。挖泥船經常鑽入台灣政府在馬祖周圍宣布的六公里寬的禁區，然後遭到海岸警衛隊的驅逐。2020年，這種情況發生了近4000次。這會消耗資源並讓人神經繃緊。有時，中國船隻還會損壞水下電纜。馬祖列島的互聯網和電話於是就會出現故障，群島的脆弱性會變得特別明顯。馬祖群島會不會成為亞洲的頓涅茨克？

德國T-online網站表示：多年來，隨着競爭對手中國的經濟和軍事崛起，美國越來越重視亞洲。中國的復興正在瓦解美國在該地區持續數十年的主導地位。但近幾個月來，拜登不得不在外交和安全政策方面關注俄羅斯及其對烏克蘭的侵略戰爭。他想通過其亞洲之行強調該地區對美國的戰略重要性