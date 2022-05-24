四方安全對話峰會發表聯合聲明 反對南海、東海軍事化

美日印澳/四方安全對話/政治

在日本東京舉行的美日印澳"四方安全對話"峰會周二發表聯合聲明，四國領導人在聲明中宣稱，"對包容、具有彈性及自由開放的印太地區堅定不移的承諾"，同時警告反對南海、東海軍事化。

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中央社援引美國有線電視新聞網（CNN）分析，這份聲明也反映出"四方安全對話"鬆散的夥伴關係發展極為迅速。四方安全對話2008年大致瓦解，2017年恢復，並於去年舉行首場面對面領導人峰會。

聲明強調，"以規則為基礎的海洋秩序面臨挑戰，包括在東海與南海"。這兩個海域長期存在爭端，多國聲索的主權範圍互相重疊。

中國宣稱擁有南海近乎全域的主權，並在當地建立軍事化設施，把島礁變成軍事基地和興建起降跑道。據稱中國還建立一支船隻數量可能達數百艘的海上民兵。

東海方面，中國宣稱擁有現由日本掌控的釣魚台（日本稱尖閣諸島）主權。近年美國已重申釣魚台列嶼適用美日安保條約。

四方安全對話的聲明並未明確點名中國，但含蓄警告："強烈反對藉由任何脅迫、挑釁和單方面的行為，試圖改變現狀和加劇區域緊張，如把爭議性地物軍事化、以危險方式使用海警船隻和海上民兵，以及試圖阻撓他國的離岸資源開發活動等。"

另外，4國領導人也討論到他們對烏克蘭戰事持續與人道危機的回應。

聯合聲明除"重申我們對維持區內和平穩定的強烈決心"，並"明確強調國際秩序的核心為包括聯合國憲章在內的國際法，以及尊重所有國家主權和領土的完整性"。

聯合聲明並提到，計畫未來5年內將對區內基礎建設計畫投資至少500億美元，同時宣布一項被認為是要加強監控中國行徑的海事監督倡議。