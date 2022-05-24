專家憂慮美國經濟陷入衰退 拜登稱美國GDP增速超過中國

美國經濟

2022年5月24日，東京，美國總統拜登在康泰宮舉行的四方領導人峰會上與澳大利亞總理安東尼-阿爾巴內斯開玩笑。

汽油價格居高不下衝擊美國經濟，短期內看不到紓緩跡象。專家指出：油價引發物價上漲，美國經濟因此陷入衰退的憂慮日益升高。

廣告 繼續瀏覽後續

《華盛頓郵報》報導說，高油價的焦慮已外溢到航空業，客機燃油更稀缺；製造業為塑膠包裝傷透腦筋，塑膠也是石油製品；船舶業者正在考慮是否讓船隻停駛，因為現在加滿油箱每次要多花幾百元；油價高漲甚至影響到學校午餐供應，業者提高價格以彌補送貨所需的油價支出，逼得某些學校已停止叫貨。

美國經濟出現各種值得憂心的跡象，以油價高漲最為凸出；全國每加侖油價同比去年要高五成；各項因素彙聚讓石油短絀，是2008年金融海嘯以來首見。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）能源分析師特蘭(Michael Tran)表示，至少今年夏季油價會維持在高檔；財長耶倫近日赴德行程中也附和此說，指能源會受壓而漲價。

但美國總統拜登否認美國經濟有衰退的可能性，他23日稱40年來美國GDP將首次比中國增長得更快。

當被問到美國民眾是否需要為美國經濟可能出現衰退做好準備，拜登在日本與日相岸田文雄的聯合記者會上回答道：“不需要。”

拜登說：我們在供應鏈方案上取得重大進展。現代汽車將在喬治亞州創造約8千個職缺，三星將在德州投資170億美元，創造約3千個職缺。豐田將在北卡羅來納州提供1700個職缺。我們在電池技術領域創造約1百萬個新的工作崗位。

拜登承認美國經濟存在問題，但稱這些問題“沒有世界其他地區那樣嚴重”。