美國經濟
專家憂慮美國經濟陷入衰退 拜登稱美國GDP增速超過中國
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汽油價格居高不下衝擊美國經濟，短期內看不到紓緩跡象。專家指出：油價引發物價上漲，美國經濟因此陷入衰退的憂慮日益升高。
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《華盛頓郵報》報導說，高油價的焦慮已外溢到航空業，客機燃油更稀缺；製造業為塑膠包裝傷透腦筋，塑膠也是石油製品；船舶業者正在考慮是否讓船隻停駛，因為現在加滿油箱每次要多花幾百元；油價高漲甚至影響到學校午餐供應，業者提高價格以彌補送貨所需的油價支出，逼得某些學校已停止叫貨。
美國經濟出現各種值得憂心的跡象，以油價高漲最為凸出；全國每加侖油價同比去年要高五成；各項因素彙聚讓石油短絀，是2008年金融海嘯以來首見。
加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）能源分析師特蘭(Michael Tran)表示，至少今年夏季油價會維持在高檔；財長耶倫近日赴德行程中也附和此說，指能源會受壓而漲價。
但美國總統拜登否認美國經濟有衰退的可能性，他23日稱40年來美國GDP將首次比中國增長得更快。
當被問到美國民眾是否需要為美國經濟可能出現衰退做好準備，拜登在日本與日相岸田文雄的聯合記者會上回答道：“不需要。”
拜登說：我們在供應鏈方案上取得重大進展。現代汽車將在喬治亞州創造約8千個職缺，三星將在德州投資170億美元，創造約3千個職缺。豐田將在北卡羅來納州提供1700個職缺。我們在電池技術領域創造約1百萬個新的工作崗位。
拜登承認美國經濟存在問題，但稱這些問題“沒有世界其他地區那樣嚴重”。