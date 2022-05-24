烏克蘭將獲魚叉反艦導彈 射程覆蓋克里米亞

俄羅斯侵烏戰爭

美國防長奧斯仃在德國美軍基地宣布，在周一召開的“烏克蘭防禦聯絡小組”的第二次會議上，20國承諾向烏克蘭提供武器，其中最引入注目的是丹麥將向烏克蘭提供保衛敖德薩港口的魚叉反艦導彈系統(Harpoon)。

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魚叉反艦導彈系統是西方海軍裝備的最尖端的反艦導彈系統，通常搭載在軍艦、潛艇甚至轟炸機上，但丹麥是唯一一個獲得改良版導彈發射系統的國家，它可被安裝在一輛卡車上，成為海岸防禦炮台。

配備了自主雷達和複雜的導航系統，"魚叉 "在低空飛行以避開敵人的雷達。據其製造商波音公司稱，它能夠打擊海上或陸地上的目標，根據不同的版本，射程為125至300多公里。

克里米亞塞瓦斯托波爾港在射程內

烏克蘭一旦收到魚叉反艦導彈，被俄軍吞併的克里米亞塞瓦斯托波爾港，目前俄軍黑海艦隊司令部所在地將處於射程之內。

烏克蘭需要此類反艦導彈系統，最大的使命是保護港口運輸。俄羅斯侵烏，在黑海實施禁運，使得全球第五大小麥出口國烏克蘭出產的小麥無法從敖德薩海港運出。

捷克周一承諾向烏克蘭提供直升攻擊機，坦克以及導彈。

不過，奧斯仃防長沒有披露美方將向烏克蘭提供何種武器。美國國會剛剛批准了向烏克蘭增援400億美元的法案。

奧斯仃沒有回答美國是否向基輔提供最新一代海馬斯高機動多管火箭系統（ Himars），他指出，烏克蘭的需求在現階段沒有改變：火炮、坦克、無人機和彈藥。

海馬斯射程為70至150公里，遠遠大於M777榴彈炮組，後者的有效射程不超過40公里。