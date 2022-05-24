瑞士7月初將召開烏克蘭重建國際會議

瑞士/烏克蘭/美國/俄羅斯/達沃斯論壇

瑞士總統卡西斯周二在達沃斯宣布，烏克蘭重建會議將於7月4日至5日在瑞士舉行，為自俄羅斯入侵以來遭受大規模破壞的烏克蘭籌集資金重建家園；而俄羅斯的主要反對派領導人納瓦爾尼確認被定罪，美國國務卿布林肯指責俄羅斯正在尋求取消一切形式的國內反對派。烏克蘭總統澤連斯基呼籲盟國為交換戰俘向俄羅斯施壓。

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法新社消息，卡西斯周二達沃斯新聞發布會上表示，會議將致力於烏克蘭的重建工作。烏克蘭總理什米加爾及外長庫列巴應邀線上參加了周二的達沃斯會議。

瑞士已經向40多國的領導人發出了邀請，瑞士總統卡西斯表示，參與會議的國家目前尚不清楚，但本次會議將特別聚焦世界銀行、經合組織和歐盟為烏克蘭重建已經和將要做出的承諾。

卡西斯還明確指出，烏克蘭總統澤連斯基將參加會議，但他沒有詳細說明澤連斯基以何種形式參加。

烏克蘭總理什米加爾在講話中表示，"俄羅斯摧毀了烏克蘭的道路、市政基礎設施，俄羅斯正在竭盡所能讓烏克蘭的生活變陷於水深火熱”。預計烏克蘭的戰爭損失6000億美元。

烏克蘭領導人呼籲國際社會動員起來，為烏克蘭提供財政援助，"這對烏克蘭重建至關重要”。

另外，立陶宛財政部長薩卡萊特（Gintare Skaiste）敦促歐盟像2016年為土耳其做的一樣，成立一個基金，幫助那些接納成千上萬烏克蘭難民的國家減輕財政負擔。

另據法新社消息，美國國務卿布林肯周二表示，俄羅斯的主要反對派領導人納瓦爾尼確認被定罪表明，俄羅斯正在尋求取消一切形式的反對派。

布林肯在推特上發文稱，“駁回納瓦爾尼的上訴是俄羅斯當局鎮壓所有反對派及所有公民社會的又一個例證。”布林肯並向冒着拘押等風險，勇於抗議戰爭暴行的俄羅斯公民的致以敬意。

另外，烏克蘭總統澤連斯基周二表示，烏克蘭政府已準備好與俄羅斯交換戰俘，"甚至明天"就可進行，他並呼籲盟國就此向俄羅斯當局施壓。