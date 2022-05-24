美國對中國鎮壓新疆維吾爾人證據文件表示"令人憤慨" 稱可能來自北京最高層"指示"

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美國周二針對最新公開的中國鎮壓新疆維吾爾少數民族證據文件表示"令人憤慨"，稱這表明在新疆的鎮壓行為可能來自北京最高層的"指示"。英國外相特拉斯也形容最新外流文件的細節"令人震驚"。

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法新社報道，美國國務院發言人普萊斯周二在談到這批外泄的中國警方內部文件時說，“我們對這些信息和圖像感到震驚”。

普萊斯表示， “(我們）似乎很難想象，這些鎮壓、監禁、發動種族滅絕和反人類罪行的系統性行動，沒有來自得到中國政府最高層的許諾和庇護”。

在聯合國人權官員訪問新疆之際，研究人員周二公開數以千計從中國新疆外流的照片與官方文件，這批檔案進一步揭露新疆實施大規模拘留時採用的暴力手段。

法新社報導，不明消息人士駭入新疆官方資料庫後，把這批檔案寄給研究中國少數民族多年的德國學者曾德恩（Adrian Zenz）。在資料公諸於世之際，聯合國人權事務高級專員巴切萊特正待展開等待已久且充滿爭議的新疆行。

維權人士表示，中國當局在新疆的拘留中心和監獄網絡中，拘留了超過100萬維吾爾族人和其他以穆斯林為主的少數民族。北京宣稱這些地方是職訓中心。

但這批警方照片和內部文件進一步證明當地的大規模拘留行徑絕非志願參與。外流文件也顯示，中國國家主席習近平等北京高官曾要求強力鎮壓。

這批檔案包括前中共新疆維吾爾自治區委員會書記陳全國2017年一次內部講話。據悉他當時下令守衛開槍射殺試圖逃跑的所有人，並要求新疆官員嚴加控制宗教信仰者。

公安部部長趙克志則在2018年一場內部講話中提到，習近平直接下令擴大拘留設施的容量。

2800多張新疆被拘留者的照片中不乏未成年人。

這批檔案也讓外界得以一窺拘留設施內的生活，其中部分已由英國廣播公司（BBC）與法國"世界報"等多個新聞機構查證。

照片顯示，官員持警棍管束被戴上頭套和鐐銬的囚禁者，其他身穿迷彩服的守衛持槍站在一旁。

英國外相特拉斯周二形容最新外流文件的細節"令人震驚"，呼籲中國給予巴切萊特"完整、不受限制的管道進入新疆，好讓她徹底評估現場實情"。